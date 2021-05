Prefeitura está atenta à previsão de chuva intensa para este sábado, 15









Esta sexta-feira, 14, foi de chuva durante todo o dia e as equipes da Prefeitura de Aracaju seguem atentas à instabilidade do tempo e se prepara para prestar o suporte à cidade e à população com a previsão de mais chuva para este sábado, 15. Ao longo do dia de hoje, foram registrados 33 milímetros de chuva e três ocorrências foram atendidas pelos órgãos municipais.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado, as três ocorrências recebidas pelo número de emergência do órgãos foram relacionadas a risco de desabamento e todas foram atendidas e notificadas, sem que houvesse prejuízos ou maiores transtornos.

“A chuva de hoje foi intensa, acima do esperado. A previsão era que haveria um volume de 10 milímetros de chuva, no entanto, foi registrado mais que o triplo. Ainda assim, a cidade respondeu bem e tivemos apenas as notificações de risco de desabamento que tiveram o devido suporte”, ressalta o major.

Além da vigilância da Defesa Civil, equipes das empresas municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e de Obras e Urbanização (Emurb), assim como a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) seguem em monitoramento em toda a cidade, seja na manutenção do sistema de drenagem ou mesmo para auxílio de motoristas e pedestres.

“A previsão é de um volume de 35 milímetros para este sábado, mas, se ocorrer como nesta sexta, é possível que o volume seja superior, porém, vamos continuar observando e mantendo as equipes em alerta para qualquer eventualidade”, reforça Silvio Prado.

A população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do 199, caso seja registrada alguma ocorrência que demande maior atenção das equipes, além de enviar mensagem para o 40199 e receber alertas sobre mau tempo no celular.

