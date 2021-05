Rogério está disposto a disputar Governo mas não pode pôr a cabeça na guilhotina agora









15/05/21 - 17:39:20

Por Diógenes Brayner

O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) realizou reunião na sexta-feira (14), à noite, em Aracaju, para discutir a conjuntura do País, incluindo Sergipe, com presidentes e lideranças do partido em todo o Estado. Vários discursos e quase todos incentivavam a candidatura do senador Rogério Carvalho a governador do Estado em 2022.

Calmo, centrado no momento que passa o País e consciente de articulações políticas que acontecem no Estado, Rogério Carvalho fez um discurso coerente e consciente da necessidade de não por fogo na fogueira. Disse que sabe da “importância da disposição de enfrentar uma candidatura majoritária”, e acrescentou: “estou disposto, mas a gente precisa ter muita cautela e paciência”.

– Nós não podemos colocar o pescoço no guilhotina agora, porque todo mundo está de olho. Tem muitos interesses no grupo que nós fazemos parte, às vezes até contraditórios. Então não precisa a gente correr nessa velocidade que estão querendo, disse Rogério, em cujo discurso fez uma análise da conjuntura nacional e internacional que deixou muitos militantes impressionado, da situação do Brasil em relação ao aspecto econômico, político, administrativo e em relação à Pandemia.

Arco de Aliança – Rogério insistiu que “é preciso ter muita paciência, e analisar bem, a gente precisa conversar muito, porque uma candidatura a governador não é fácil enfrentar e é preciso ter um bom arco de aliança”. E acrescentou: “a gente não pode lançar uma candidatura para mostrar que tem coragem. Tem que ir com os pés no chão e acima de tudo a gente tem que ir armado, porque é uma guerra e não se pode ir desarmado”.

O senador Rogério Carvalho calculou que ainda se tem mais de um ano das eleições e mostrou a necessidade de se dialogar: “tem muita coisa para a gente conversar com os parceiros, com o governador Belivaldo Chagas (PSD) além de ter que esperar sobre a conjuntura nacional, ver o que vai acontecer e o que cada um está pensando”.

Para Rogério, “a gente não pode ficar parado, mas tem que saber dar os passos certos”. Logo depois pediu à militância que possa realmente ir debatendo, discutindo a candidatura dele, mas sem fazer lançamento neste momento.

Com calendário – O Diretório Estadual do partido elaborou um calendário em que indica na primeira sexta-feira de cada mês terá reunião da Executiva e a terceira sexta-feira ficará reservada para reunião do diretório.

O Diretório também ficou de solicitar aos setoriais do partido a começarem a discutir e pensar nas eleições de 2022, além de levantar pontos para um futuro programa de Governo. Pensar em nomes que possam formar um grupo para ir pensando o programa de Governo, mas sem lançamento nenhum de candidatura.

O PT vai manter contatos com lideranças, prefeitos e outras siglas, mas sem fazer lançamento de candidatura. O partido também vai se preparar para botar peso para o ato Fora Bolsonaro, que se realiza dia 25, com presenças de centrais sindicais, partidos de oposição e esquerda.