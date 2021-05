São Cristóvão terá memorial em homenagem às vítimas de Covid-19









15/05/21 - 08:51:27

Já são 187 vidas perdidas para a Covid-19 no município de São Cristóvão. Como forma de demonstrar solidariedade à dor das famílias que perderam seus entes queridos, a Prefeitura de São Cristóvão irá construir um memorial em homenagem às vítimas do vírus do município. O espaço será implantado aos pés da escadaria do Cristo Redentor, localizado no bairro Romualdo Prado, que será requalificado.

Idealizado pela Fundação de Arte, Cultura e Turismo João Bebe Água (Fundact), o projeto contará com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (Semap), Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsurb).

De acordo com a diretora-presidenta da Fundact, Paola Santana, a ideia é que, neste local, os frequentadores tenham um espaço físico de reflexão. Ela detalha ainda que o município fará o plantio de uma muda para cada vítima da Covid-19 em São Cristóvão. Também serão inseridas placas com os nomes das vítimas, com a devida autorização das famílias. “Dentro do projeto de requalificação do Cristo Redentor nós iremos inserir uma área para o memorial para as vítimas de Covid. A ideia é que seja um local de visitação para as famílias e para aquelas pessoas que querem refletir também”, explica.

Segundo o secretário da Semap, Edmilson Brito, o plantio das mudas da espécie Craibeira está inserido no Programa “São Cristóvão Verde”, que visa promover o reflorestamento de alguns locais do município. “Essa ação está dentro do nosso projeto de reflorestamento do território e se casa com esse momento importante, que é o de homenagear as pessoas que se foram em razão da Covid. Nossa intenção é que isto esteja inserido dentro da programação da Semana do Meio Ambiente, que terá início em junho”, informa o secretário.

Requalificação do Cristo Redentor

O memorial será inserido no projeto de requalificação do Mirante do Cristo Redentor. Conforme o arquiteto da Seminfra, Tiago Nascimento, o projeto conta com a restauração do monumento, construção de local com restaurante panorâmico, banheiro público, espaço cultural e ponto policial. “Neste momento nós estamos na etapa preliminar, fazendo a limpeza dos espaços para fazermos a locação da obra”, destaca Tiago.

Foto: Heitor Xavier

Foto assessoria