15/05/21 - 07:22:28

TONINHO ARIMATEA EXALTA LIDERANÇA DE CHRISTIANO: "FAZ POLÍTICA COMO MEU PAI FEZ"

O vice-prefeito do município de Capela, Toninho Arimatea (PSC), foi o entrevistado desta sexta-feira, 14, do programa Jornal da Sim, apresentado pelo radialista George Magalhães na rádio Sim FM. Em quase uma hora de entrevista, o vice-prefeito destacou o trabalho desenvolvido pela gestão em Capela e ressaltou a liderança política do presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames), Christiano Cavalcante (PSC).

Para Toninho, Christiano tem as qualidades necessárias para assumir o posto de deputado estadual ocupado pela última vez pelo seu pai, Antônio Arimatea. “Ele é um cara que faz política como meu pai sempre fez: uma política de compromisso e de palavra […] Capela precisa voltar a ter um deputado estadual e a política que Christiano implementou em Capela é forte, de palavra, de compromisso, e que fez que ele não só se saísse vitorioso com a indicação do seu sucessor em Ilha das Flores, mas que também construísse um nome sólido a nível estadual”, exaltou o vice-prefeito.

O capelense destacou que o atual grupo liderado pela prefeita Silvany e pelo presidente da Fames, Christiano, estará unido em torno dos nomes que serão apoiados no pleito de 2022. “Hoje o nosso grupo, com o qual estou muito satisfeito com a liderança de Silvany e Christiano, acompanha integralmente toda a chapa que for escolhida. Faço parte de um projeto que vem dando certo, que fez Capela passar de uma fase negra para uma fase próspera. Temos que seguir um caminho que é projetado por esse grupo e todas as decisões que serão tomadas pelos nossos líderes serão decisões acertadas”, destacou.

Gestão

Ao ser questionado sobre a sua atuação enquanto vice-prefeito, Toninho Arimatea revelou que o temor de não possuir um trabalho efetivo enquanto vice na gestão foi rapidamente desconstruído no início do novo mandato de Silvany.

“Ela tem nos consultado nas decisões políticas e administrativas, nos dando a oportunidade de vivenciar o cargo de vice-prefeito. Fico bastante feliz, porque uma das preocupações do nosso agrupamento era o fato de, enquanto vice, não ter a mesma atuação que eu tinha como vereador. Graças a Deus, digo com tranquilidade que a forma como Silvany faz política é uma forma muito transparente”, completou.