BANESE GANHA PRÊMIO DE INOVAÇÃO POR PROJETO DE INCLUSÃO FINANCEIRA









16/05/21 - 07:17:53

O Banese recebeu, nesta quinta-feira (13), o Prêmio _Finacial Innovators of the Americas_ , na categoria Inclusão Financeira, pela solução de banco digital que está criando, o B+. A iniciativa também foi considerada a melhor do Brasil na categoria e ganhou a distinção de ouro para o país, a _Gold Award Winner for Brazil_. A premiação é concedida pela comunidade _Fintech Americas_ a iniciativas dos setores bancário e financeiro que mais inovaram no ano.

O B+ está sendo planejado para ser o banco 100% digital do Banese, com produtos e serviços financeiros voltados para o público que ainda não tem acesso a serviços bancários. No Nordeste, por exemplo, cerca de 39% da população é desbancarizada.

O projeto integra o programa de reposicionamento do Banese para os próximos anos e começou a ser criado em março de 2020, com previsão de lançamento para 2021.

O Prêmio

O Prêmio _Finacial Innovators of the Americas_ busca identificar e promover equipes e projetos que estão recriando o sistema financeiro do continente americano para que ele seja mais rápido, eficiente e inclusivo.

Desde o início da premiação em 2015, foram entregues mais de 100 premiações em todo o continente americano. Este ano, a 5a edição aconteceu nos dias 12 e 13 de maio.

A _Fintech Americas_ é uma comunidade internacional que reúne mais de 75 mil instituições do setor de finanças, como bancos, companhias de tecnologia, agências governamentais, startups e investidores que visam fortalecer o ecossistema financeiro nas Américas.

Fonte e foto assessoria