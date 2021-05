BOLETIM DO CORONAVÍRUS EM ARACAJU REGISTRA 209 CASOS CONFIRMADOS E 14 ÓBITOS









16/05/21 - 06:39:56

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju informa que até às 19h deste sábado, 15, foram imunizadas 123 mil pessoas contra a covid-19.

A SMS informa também que foram registrados 209 novos casos de covid-19 na capital e 14 óbitos. Sendo doze homens: 52 anos, sem comorbidade descrita (óbito dia 09/2); 63 anos, com hipertensão arterial sistêmica, e diabetes mellitus (óbito dia 27/2); 49 anos, com doença cardiovascular crônica, diabetes mellitus e obesidade (óbito dia 16/3); 72 anos, com diabetes mellitus e doença pulmonar obstrutiva (óbito dia 28/3); 72 anos, com neoplasia (óbito dia 09/4); 75 anos, sem comorbidade descrita (óbito dia 13/4), 75 anos, com diabete mellitius (óbito dia 15/4), 48 anos, com obesidade e ex-tabagista (óbito dia 13/5), 62 anos, com hipertensão arterial sistemica (óbito dia 13), 65 anos, sem comorbidades descritas (óbito dia 14), 46 anos, com hipertensão arterial sistêmica (óbito dia 15), e 79 anos, com diabetes mellitus (óbito dia 10/4).

E duas mulheres: 38 anos, puérpera e tabagista (óbito dia 13); e 62 anos, com meloma múltiplo (óbito dia 15).

Dos novos casos confirmados, 103 são mulheres, com idade entre um e 102 anos; e 106 homens com idade entre um e 75 anos.

Com isso, sobe para 103.701 o número de pessoas diagnosticadas com covid-19 em Aracaju. Dessas, 547 estão internadas em hospitais; 2.950 estão em isolamento domiciliar; 98.293, que estavam infectadas já estão recuperadas; e 1.910 vieram a óbito.

Há 35 pacientes suspeitos internados, que aguardam resultados do exame.

Foram descartados 93.369 casos do total de 197.105 testes.

A Secretaria Municipal da Saúde reforça que, apesar da campanha de imunização ter iniciado, os cuidados devem continuar sendo seguidos, incluindo o uso de máscara, manter o distanciamento social, bem como do hábito de lavar as mãos e do uso de álcool gel.