Dois mil profissionais da saúde foram imunizados contra a gripe Influenza no Huse









16/05/21 - 07:05:19

A vacinação, nesse momento de disseminação do novo coronavírus, ajuda a evitar maior sobrecarga no sistema de saúde que já opera no limite devido à Covid-19

Nos dias 4, 5 e 10 de maio, cerca de 2 mil profissionais do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), foram imunizados durante a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe (Influenza H1N1), realizada no auditório do hospital, e que beneficiou os trabalhadores dos três turnos (manhã, tarde e noite).

Os profissionais do Huse compreendem a importância de estarem imunizados e protegidos para cuidarem dos pacientes. A técnica de enfermagem, Maria Helena Morais, aproveitou a oportunidade para ser vacinada contra a Influenza. “Com essa pandemia do coronavírus, toda vacina é sempre bem-vinda. Já estou imunizada da Covid e agora da gripe, isso é bênção de Deus”, pontuou a técnica de enfermagem.

A fisioterapeuta, Andressa Regina Farias, não perdeu tempo e se imunizou assim que foi iniciada a distribuição das doses. “Nesse momento de pandemia da Covid-19, se imunizar contra o vírus da gripe é ficar ainda mais protegida. Então, o conselho que eu dou é que se protejam, digam sim a vacina”, enfatizou a fisioterapeuta.

A meta do Ministério da Saúde é vacinar, aproximadamente, 79,7 milhões de pessoas e atingir nove em cada dez pessoas que fazem parte do grupo prioritário. Além de evitar complicações decorrentes do Influenza H1N1, a vacinação nesse momento de disseminação do novo coronavírus, ajuda a evitar maior sobrecarga no sistema de saúde que já opera no limite devido à Covid-19.

