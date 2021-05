Fábio Mitidieri e André Moura dão entrevista no sertão e sentem apoio de prefeitos e lideranças para eleições de 2022









16/05/21 - 23:47:34

Por Diógenes Brayner

O ex-deputado Heleno Silva (Republicanos) entrevistou sábado (15) o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) e o ex-deputado André Moura (PSC), transmitida por três rádios do Sertão de forma simultânea: Xingo, de Canindé do São Francisco, RioFM, de Porto da Folha e Xodó, de Glória. Trataram sobre Canal de Xingo, auxílio emergencial e Bacia Leiteira.

Entretanto, depois da entrevista, se estenderam em conversas sobre política e os dois trataram sobre a sucessão estadual, candidatura ao Senado e à Câmara Federal. A dupla Fábio e André vem se firmando junto a lideranças e prefeitos do interior e leva vantagem em relação ao apoio de parte significativa dos municípios, pelo para que se mantenha juntos e possa até formar a chapa majoritária para disputar o Governo do Estado em 2022.

O deputado Fábio Mitidieri disse que se sente “feliz próximo a André Moura”, e revela que “já havia pedido de prefeitos e líderes políticos ligados a ele, que solicitaram essa aproximação, porque a união dos dois poderia gerar um entendimento futuro”.

Topa desafio – Em conversa com 13 prefeitos do Sertão, um deles perguntou a Fábio Mitidieri se ele era candidato a governador. O deputado respondeu: “meu nome está colocado como os demais. A decisão é do governador Belivaldo Chagas (PSD), mas topo o desafio”.

– Eu e André já caminhamos por campos diferentes – Ele é Sergipe e eu Confiança – mas essas divergências, naturais no cenário político, não impedem um entendimento em nome de Sergipe.

O ex-deputado federal André Moura revelou que está avaliando a situação do momento para se expressar sobre o pleito de 2022, Disse que pode ser candidato a deputado federal ou ao Senado e também se declarou “feliz” por estar ao lado de Fábio Mitidieri. Um dos prefeitos disse que seria bom André disputar o Senado, “por tudo que ele já fez por Sergipe quando deputado federal”. Acrescentou que “André e Mitidieri, são os nomes melhor avaliados para 2022”.

Edvaldo sinaliza – O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT) sinaliza bem que é candidato a prefeito em 2022. As suas ações não escondem esse desejo, embora ele seja bem citado na grande Aracaju e não tem estrutura eleitoral em cidades do interior.

Há um detalhe: caso não seja o indicado pelo Grupo ao Governo, seu apoio será de Fábio Mitidieri em cem por cento. Os dois se entendem bem e são aliados sem problemas, entretanto esse apoio a Fábio só acontecerá em caso de Edvaldo não ser o escolhido.

Segundo um aliado de Edvaldo Nogueira, ele tem absoluta consciência de que precisa se “cacifar junto a lideranças do interior – principalmente os prefeitos – para tem condições de disputar o Governo do Estado em 2022”.

Deixar o jogo andar – Já o senador Rogério Carvalho (PT) que sabe costurar bem as condições políticas a seu favor, mas conta com o apoio certo de três a quatro prefeitos, que ficariam com ele numa decisão sucessória.. Vai deixar o jogo andar e pode ganhar as eleições, mas será muito complicado.

Dentro dessa estrutura de apoio de prefeitos do interior, só quem pode assegurar apoio é o ex-deputado federal André Moura, pelo trabalho que realizou quando deputado federal, sem esquecer que o deputado federal Fábio Mitidieri mantém uma estrutura política em todo Estado que fortalece o seu nome.

Muito preocupados – Por unanimidade os prefeitos dos municípios do sertão demonstram preocupação com o bloqueio do Fundo de Participação Municipal (FPM), que vem sendo feito pelo Governo Federal exatamente neste período de Pandemia: “estamos de cabelos em pé porque não há sinal para negociações”, disseram.

O ex-deputado federal Heleno Silva (Republicanos), que foi o entrevistador, na conversa com os prefeitos coloca o seu nome para lutar com objetivo de resolver esse problema. Heleno é pré-candidato a deputado federal.