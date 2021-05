QUATRO EMPRESAS ABREM VAGAS DE EMPREGO; VEJA A LISTA  COMPLETA AQUI

No total, são cinco oportunidades no Brasil, sendo três vagas com base de trabalho durante o primeiro ano em Mogi Guaçu/SP e duas em Balsa Nova/PR. As outras três vagas são em Cali, na Colômbia. As inscrições podem ser feitas até 17 de maio pelo link .

As vagas para os participantes baseados no Brasil serão no modelo CLT (horário integral) com direito a benefícios como VT / Fretado para fábricas; VR ou restaurante no local de trabalho; plano médico e odontológico (inclui dependentes); auxílio medicamentos; seguro de vida; previdência privada; GymPass; ajuda de custo com moradia e realocação; custos educacionais de acordo com a grade do programa; custos de viagem de acordo com a grade do programa e remuneração compatível com o mercado (fixo e programa de remuneração variável).