Silvio posta frase sobre morte de Bruno Covas e se afasta do Instituto Marcelo Déda









16/05/21 - 22:08:14

Silvio Alves Santos (PT-SE) emitiu nota na, noite deste domingo (16), para esclarecer sobre a repercussão de uma postagem de sua publicada no Instagran. Silvio explica que tem uma “vida toda devotada à luta em defesa dos trabalhadores e dos mais humildes. Indigna-me a barbárie e a truculência com que tradicionalmente são tratados os desvalidos”.

Disse mais que “movido por grande indignação postei uma mensagem revelando revolta com a ‘beatificação’ de um homem que, como governante, demonstrou total desprezo pelos pobres”.

Reconhece: “Exagerei e fui infeliz na verbalização dessa indignação, confesso. Assim como os desvalidos moradores de rua de São Paulo, bem como os favelados do Rio de Janeiro ou os despossuídos de todo o Brasil, ninguém, mesmo que seja um insensível governante, merece morrer”.

– Dessa forma, venho a público pedir desculpas a todos que ficaram espantados com a força e a insensibilidade do meu verbo. Peço desculpas especialmente àqueles que me conhecem como moderado e sabem que não sou chegado a arroubos e desumanidades. Estes, certamente, ficaram mais espantados, disse Silvio.

Silvio Informou ainda que, ao perceber que minha atitude na referida postagem respinga na entidade que presido, resolvi renunciar em caráter irrevogável a presidência do Instituto Marcelo Déda. Reafirmo que não desejo nem me alegro com a morte de ninguém e continuo no meu caminho de luta e solidariedade com os menos favorecidos”.

Publicação – Silvio Santos, fez uma publicação em sua conta no Instagram sobre a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB). Disse o seguinte: “não sou hipócrita. Já vai tarde o homem cuja maior obra foi humilhar seus semelhantes”.