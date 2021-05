SOCORRO IRÁ VACINAR PESSOAS A PARTIR DE 30 ANOS QUE POSSUEM COMORBIDADES









16/05/21 - 08:02:20

Na próxima segunda e terça-feira, 17 e 18, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), irá iniciar a vacinação contra a COVID-19 das pessoas a partir de 30 anos que possuem comorbidades.

A dose do imunizante estará disponível em 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 08 às 12h.

Além das comorbidades listadas, também podem ser imunizadas as pessoas com deficiência permanentes cadastradas no BPC que possuem idade a partir de 30 anos e pessoas com doença renal crônica em terapia (diálise) a partir de 18 anos.

No ato da vacinação será exigida toda a documentação, incluindo o relatório médico emitido nos últimos seis meses.