SSP LAMENTA MORTE DE AGENTE DA POLÍCIA GIVALDO FERREIRA, POR COVID-19

17/05/21 - 05:16:05

A Polícia Civil informou na manhã deste domingo, dia 16, através de nota emitida pelo delegado-geral da Instituição, Thiago Leandro Barbosa de Oliveira, a morte do policial civil Givaldo Ferreira Bispo, 59 anos. Ele trabalhava na Área Integrada de Segurança Pública (Aisp) de Nossa Senhora das Dores/Feira Nova.

Ele estava internado e faleceu no início da manhã, em decorrência de complicações da covid-19. O secretário da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, também lamentou a morte de mais um servidor da Segurança Pública. Apenas nas últimas 48 horas, a SSP registrou as mortes também do vistoriador do Detran César Augusto Resende Santos, 46 anos; e do soldado PM Mario Maurício da Silva Pita Júnior, 34 anos.

Toda a família da Segurança Pública se solidariza com os amigos, colegas de trabalho destes servidores e com os todos os seus familiares.

