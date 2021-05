Alese emite Nota de pesar pelo vice-presidente da Abrasel









17/05/21 - 15:01:51

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) registra pesar pelo falecimento do empresário e vice-presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Sergipe (Abrasel), João Ricardo Almeida, de 35 anos.

O empresário faleceu na madrugada desta segunda-feira (17), vítima de complicações causadas pela covid-19. Ele estava internado em um hospital da rede privada em Aracaju desde o dia 25 de abril. Ele precisou ser intubado após evolução para o quadro grave da doença e não resistiu.

Velório

Nas redes sociais, a mãe de João Ricardo, Dulce Almeida, informou que para evitar aglomerações, não haverá velório e que o corpo será cremado.

Ela também divulgou que irá realizar um cortejo para homenageá-lo, e que as cinzas serão lançadas no mar de Pirambu, local de que o empresário gostava muito. As informações de dia e horário ainda não foram divulgadas pela família.

Por Stephanie Macêdo

Foto: Divulgação