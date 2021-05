Alessandro Vieira pede à CPI da Covid quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico do vereador Carlos Bolsonaro









17/05/21 - 20:59:26

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) apresentou, na noite desta segunda-feira (17) um pedido à CPI da Covid para a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). O pedido deve ser analisado pelo colegiado até a próxima quinta-feira.

O parlamentar busca obter maiores informações sobre a atuação de Carluxo no Palácio do Planalto e no ‘ministério paralelo’ da Saúde. Na semana passada, o ex-CEO da Pfizer no Brasil, Carlos Murillo, afirmou à comissão que os representantes da empresa tiveram uma reunião com o ex-secretário de Comunicação Fabio Wanjgarten, da qual também participaram o filho do presidente e Filipe Martins. O encontro ocorreu em 7 de dezembro do ano passado no Palácio do Planalto.

Entre as informações solicitadas pelo senador, estão dados sobre ligações telefônicas, conteúdo das mensagens trocadas por Carlos Bolsonaro no WhatsApp (inclusive as armazenadas em nuvens), logins e senhas de suas contas nas redes sociais, dados sobre a declaração do imposto de renda e extratos bancários do filho do presidente.