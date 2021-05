CBM RECEBE INVESTIMENTO DE R$ 3,3 MI EM AMBULÂNCIAS, CAMINHÃO E BOTES INFLÁVEIS









17/05/21 - 09:07:12

Dando continuidade aos investimentos em segurança pública em Sergipe, o Corpo de Bombeiros (CBM) recebeu, desde 2019, R$ 3.349.369,43 em novos veículos e equipamentos de salvamento e combate a incêndio. Os novos equipamentos estão sendo utilizados em ocorrências em todo o estado com o objetivo de permitir o salvamento de pessoas presas em ferragens ou em estruturas que impeçam a vítima de se desvencilhar sem auxílio do bombeiro, bem como na prevenção e combate a incêndios e na redução de riscos em situações de emergência e desastres que afetam a vida, o patrimônio e o meio ambiente, a exemplo de Viaturas de combate a incêndio.

Do total de investimento, R$2.426.269,43 é fonte de recursos de convênios Federais (880148/2018 e 894198/2019) e R$ 923.100,00 do Fundo Nacional de Segurança Pública (Termo de Adesão 11/2019). Dentre os equipamentos recebidos pela instituição, estão cinco novas ambulâncias no formato de unidade de resgate – conforme portaria nº 2048/2002, 03 embarcações médias tipo botes infláveis, uma viatura tipo auto bomba tanque (ABT). Além dessas viaturas, o CBM também recebeu dois kits de oxigenoterapia portátil, duas ferramentas expansoras hidráulicas a baterias, duas ferramentas de corte, seis conjuntos de lona de proteção contra incêndio e duas escoras de estabilização veicular.

A aquisição tem o objetivo de contribuir com o serviço de atendimento de resgate dentro da área de salvamento terrestre como acidentes automobilísticos, incêndios e demais ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros. O 1º tenente José Luiz Filho explicou que os novos equipamentos são modernos e serão empregados nas missões de resgate e salvamento em todo o estado. O bombeiro militar detalhou os equipamentos que foram recebidos pela corporação.

“Os equipamentos servirão as mais diversas áreas que nós atuamos, entre combate a salvamento terrestre, envolvendo acidente automobilístico – com equipamentos de corte, expansão e de estabilização de veículo – quanto para o combate a incêndios florestais – como sopradores. Recebemos também roupas de combate a incêndio em centros urbanos, capacetes e viaturas. São cinco novas ambulâncias”, especificou.

O 1º tenente José Luiz Filho destacou que os novos equipamentos são de última geração e que o investimento irá refletir positivamente na continuidade do sucesso das operações do Corpo de Bombeiros de Sergipe. “A representação é muito significativa pois amplia o leque de serviços no Estado de Sergipe. São equipamentos modernos que facilitam a atuação do bombeiro militar em todo o estado. Os equipamentos vêm com o objetivo de alcançar o maior número possível de vidas resgatadas”, assinalou.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre José, ressaltou a importância dos novos equipamentos que vêm sendo entregues à corporação e atestou a relevância do investimento para a continuidade das missões de salvamento e resgate desempenhadas pela instituição em Sergipe. “É um importante investimento em termos operacionais para a nossa corporação. Com esses equipamentos, que temos recebido desde 2019, nossos militares têm os melhores materiais para o desempenho de suas funções com bravura para o salvamento de vidas”, atestou.

Fonte e foto SSP