Clientes do programa Crediamigo BBN poderão participar de Feirão Limpa Nome









17/05/21 - 13:56:39

O Banco do Nordeste realiza entre os dias 17 e 21 de maio a ação digital Feirão Limpa Nome Crediamigo. Por meio da iniciativa, clientes do maior programa de microcrédito urbano da América do Sul poderão usufruir de novas condições de renegociação de dívidas. A instituição também está oferecendo melhores condições para reescalonar operações ou mesmo prorrogar parcelas vincendas ou vencidas. O atendimento será realizado pelo WhatsApp oficial: (85) 9973.0700.

Os empréstimos contratados com recursos internos do Banco do Nordeste poderão ser renegociados até 30 de junho e pagos em até 24 meses, sendo admitidas até três renegociações por operação. O saldo será atualizado com encargos contratuais. Além disso, o cliente terá 60 dias para pagar a primeira parcela, entre outras condições diferenciadas.

A opção pelo reescalonamento é adequada para clientes que necessitam apenas de um alívio em seu fluxo de caixa. Nesse caso, o esquema de reembolso da operação, inclusive de parcelas vencidas, será todo reelaborado. O saldo devedor será atualizado com a mesma taxa de juros do empréstimo atual, sem cobrança de encargos por atraso de parcelas vencidas.

Para as operações que utilizam recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), contratadas até 31 de dezembro de 2020, o Banco do Nordeste também está oferecendo renegociação, desde que formalizada até 30 de junho, em até 24 meses, sem amortização prévia e com prazo de até 60 dias para primeiro pagamento. Também são admitidas até três renegociações por operação e o saldo será atualizado com encargos contratuais. Para clientes com dificuldades temporárias de pagamento, devido as medidas de restrição por conta da pandemia de covid-19, será possível prorrogar, por até 12 meses as parcelas com vencimento entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021, vencidas e vincendas.

As medidas levam em conta o cenário econômico desafiador para os empreendedores informais e pequenos formais clientes do Crediamigo, durante a pandemia de covid-19. Ao adotá-las, o Banco do Nordeste reforça o cumprimento de sua missão desenvolvimentista. Em toda a área de atuação do BNB (Região Nordeste e norte dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo), já foram investidos R$ 4 bilhões por meio do Crediamigo Banco do Nordeste, nos primeiros quatro meses de 2021.

Banco do Nordeste