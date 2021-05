Com chuva acima do previsto, intensifica monitoramento por toda a capital









Como é comum neste período do ano, a chuva não tem dado trégua. Ao longo dos dias, na capital sergipana, os volumes registrados têm superado as previsões meteorológicas. O mês de maio, por exemplo, já acumulou 235 milímetros de chuva. Neste domingo, 16, por sua vez, nas primeiras seis horas do dia, foram registrados 49,6 milímetros. Ainda assim, a cidade tem se comportado bem, e o volume de chuva tem sido escoado rapidamente pela rede de drenagem.

Logo no início desta manhã, as equipes da Prefeitura de Aracaju já estavam nas ruas para monitorar e atender às urgências provocadas pelo fenômeno natural, além de intensificar a manutenção do sistema de drenagem da cidade.

Durante todo o domingo, os trabalhos foram realizados pela integração entre a Defesa Civil de Aracaju, equipes das empresas municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e de Obras e Urbanização (Emurb), assim como a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).

De acordo com o coordenador de Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado, a previsão apontava um volume de chuva de 35 milímetros para todo o dia, no entanto, choveu 55 milímetros ao longo das últimas 24 horas.

“Conforme o alerta que recebemos, já estávamos esperando que o volume de chuva seria maior. No entanto, não tivemos ocorrências graves, no dia de hoje, apenas um chamado que entrou como risco de desabamento, mas era apenas infiltração. Nas últimas 72 horas, registramos um volume de chuva de 106 milímetros e, nas últimas 48 horas, 76 milímetros. O alerta segue até esta segunda-feira [17] e verificaremos se será necessário emitir um novo alerta”, ressalta o major.

A maior quantidade de chuva, no entanto, ocorreu pela manhã e, no decorrer do dia, foi se espaçando. Para tanto, as equipes atenderam ocorrências de desobstrução de bocas-de-lobo em algumas localidades da região Sul da cidade, como nos bairros 13 de Julho e São José, e ainda na limpeza do sistema de drenagem nos bairros Centro, Coqueiral e Santo Antônio. Na avenida Coelho e Campos, no Centro, foi preciso o auxílio de maquinário para desobstruir a rede de drenagem.

O monitoramento também foi feito em canais e localidades próximas a rios, como no Largo da Aparecida, no bairro Jabotiana; no conjunto Médici; canal da avenida Anísio Azevedo, na 13 de Julho; canal do Tramandaí, no Jardins; canal da avenida Airton Teles, no bairro Industrial; canal da avenida Geral Barreto Sobral, no bairro Jardins; canal do conjunto Nova Liberdade, no Bugio.

As equipes também vistoriaram áreas de risco de deslizamento de terra, a exemplo do bairro Olaria, na zona Oeste de Aracaju.

A população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do 199, caso seja registrada alguma ocorrência que demande maior atenção das equipes, além de enviar mensagem para o 40199 e receber alertas sobre mau tempo no celular.

