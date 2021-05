CONFIRA LISTA DE CANDIDATOS CONFIRMADOS NO PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DO MPF









17/05/21 - 16:16:03

O Ministério Público Federal em Sergipe (MPF/SE) divulgou a lista de candidatos com inscrição confirmada para o Processo Seletivo de Estágio 2021. As provas serão realizadas por meio do sistema Moodle, no dia 26 de maio, a partir das 9 horas. O acesso ocorrerá pelo link https://selecaoestagio.mpf.mp.br.

Após o preenchimento da ficha de inscrição online, o MPF solicitou que o candidato encaminhasse os documentos descritos no edital para o e-mail prse-concursoestagio@mpf.mp.br. Uma vez cumpridos esses requisitos exigidos no edital, a comissão do concurso confirmou a inscrição do estudante.

Para os estudantes com a inscrição confirmada, foi enviado um e-mail com link e senha de acesso ao sistema para ser usado no dia da prova. O MPF solicita a verificação das caixas spam, lixeira e afins. O candidato que não recebeu o e-mail com os dados de acesso deve seguir o seguinte passo a passo:

– Acessar https://selecaoestagio.mpf.mp.br

– Clicar em “Esqueceu o seu usuário ou senha?”

– Digitar o CPF e clicar na opção “Buscar”

– O sistema enviará um e-mail ao candidato com link para redefinir a senha de acesso

Confira o edital com a lista completa dos candidatos habilitados para a prova aqui.

