Cosmetólogo sergipano será tutor de curso de cosmetologia aplicada capilar com ênfase comercial









17/05/21 - 07:15:54

O curso EaD vai oferecer conhecimento químico, analítico e orientações com foco no cenário comercial moderno e atual

O cosmetólogo sergipano Carlos Rêgo será o tutor responsável do curso de extensão ‘Cosmetologia aplicada capilar com ênfase comercial’, promovido pela Consultil-Cursos Livres, com sede no Espírito Santo (ES). O curso na modalidade EAD, certificado com 100 horas, acontecerá em quatro módulos. As aulas começam no dia 25 de maio.

“O convite chegou em um excelente momento. Há anos venho me preparando para essa nova etapa. É com muito orgulho que irei representar o Estado de Sergipe de forma tão significativa no cenário nacional, enveredando por esse caminho de cursos EAD, que diante do cenário pandêmico mostrou ser o caminho da educação”, pontua Rêgo.

O objetivo do curso é oferecer uma mescla de conhecimento específico no ramo de cosmético, mas com aplicação extremamente voltada para área comercial. Ao final de cada módulo haverá um fórum de debates sobre os temas abordados.

“A formação irá preparar os empresários, tanto distribuidores como vendedores de distribuidoras e cabeleireiros, de uma forma mais acadêmica. Os alunos terão conhecimento químico, analítico e orientações sobre como aplicar essas informações dentro de um cenário comercial moderno e atual”, ressalta.

Em duas décadas de atuação no Brasil como técnico das maiores marcas nacionais e internacionais, Carlos Rêgo, pós-graduado em Ciência e anatomia capilar pela Universidade de Nova Iorque, técnico em colorimetria e texturização capilar, mestre em design de corte e visagista adianta que esse será o primeiro de vários projetos em parceria com instituições de ensino em território nacional.

“A experiência como técnico de grandes marcas, a exemplo de L’oreal, Joico, Lanza, Schwarzkopf, vai agora para sala de aula. Gosto de compartilhar o conhecimento que adquiri ao longo dos anos. Esse é o primeiro de vários projetos já em andamento para mercado de Alagoas e São Paulo”, confirma.

Assessoria de Imprensa