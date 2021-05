Covid-19: Propriá tem queda de contaminados e estabilidade de óbitos









17/05/21 - 10:48:10

A Prefeitura de Propriá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), publicou na sexta-feira, 14 de maio, o Boletim Epidemiológico nº 03 da Covid-19. O novo informativo demonstra queda no número de pessoas contaminadas durante a 18ª semana epidemiológica, bem como estabilidade no número de óbitos ocorridos nas duas últimas semanas.

De acordo com novo Boletim apresentado, o município teve uma redução de 5,6% da média de novos casos, tendo como resultado a queda na ocupação de leitos que atingiu uma estabilidade nos últimos 14 dias. O crescimento da média móvel da ocupação de leitos de UTI e a de enfermaria é menor que 15%.

Na análise comparativa das três semanas que vão de 15/04 a 10/05 destacam-se a estabilidade no número de novos casos (redução de 5,6% da média de novos casos); redução do número de ocupação de leitos; queda no número de casos ativos; redução de 5,75% do número de notificações; e estabilidade do número de óbitos nas duas últimas semanas.

O resultado positivo apresentado pela UFS é resultado de políticas de saúde adotadas pela gestão municipal que vêm se destacando por ações positivas com as medidas de enfrentamento fundamentais para minimizar a disseminação do novo Coronavírus, com constantes fiscalizações realizadas pelos agentes de vigilância sanitária para o cumprimento dos decretos governamentais, nos atendimentos diários à população com sintomas de síndrome gripal e monitoramento dos casos positivos, realizado pelo centro de enfrentamento à Covid-19.

Sendo destaque também pela agilidade na vacinação, pelas novas ações preventivas de conscientização no combate ao novo Coronavírus em feiras livres do município e pela parceria na realização do inquérito epidemiológico em parceria com a Universidade Federal de Sergipe.

Fonte: Ascom Prefeitura de Propriá