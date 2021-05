Covid: Pastor Diego pede prioridade para os agentes de limpeza e terceirizados









17/05/21 - 14:26:53

O vereador Pastor Diego (PP) protocolou na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) duas Moções de Apelo ao Governo Federal para incluir os agentes de limpeza de ruas e terceirizados que trabalham em hospitais, a exemplo dos condutores de ambulâncias do SAMU, maqueiros, vigilantes e agentes de serviços gerais, além dos porteiros de condomínios, na lista de prioridade do plano de vacinação contra Covid-19.

Na oportunidade, o vereador também protocolou duas indicações à Prefeitura de Aracaju para incluir essas categorias como prioridade na realização de exames PCR de rotina. “Para mim, esses profissionais também estão atuando na linha de frente no combate ao novo Coronavírus em Aracaju”, afirmou.

O Pastor Diego tomou essa iniciativa depois que recebeu no gabinete dele a visita do presidente do Sindicato dos Agentes de Limpeza Pública e Comercial de Sergipe (Sindilimpe), Anderson Vidal da Silva e do diretor do Sindicato dos Empregados em Condomínios e Empresas de Asseio e Conservação de Sergipe (Sindecese), Diego Santos.

“O vereador Pastor Diego foi muito solícito em nos receber e nós o procuramos porque sabemos que ele trabalha em prol dos cidadãos”, disse Diego Santos. Anderson da Silva disse que os garis arriscam suas vidas diariamente para manter a cidade limpa. “Vim pedir encarecidamente ao Pastor Diego para ele se somar a nossa categoria, possibilitando a imunização de todos”.

Por Moema Lopes

Assessoria de Imprensa do Parlamentar