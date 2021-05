Dra. Andréia Braga – Febre: aliada ou vilã do nosso organismo?









17/05/21 - 05:47:56

Dicas de saúde: Dra. Andréia Braga

A febre é o sintoma mais comum do novo Covid-19, presente em mais de 88% dos casos de acordo com a organização mundial de saúde (OMS).

Porque temos febre quando estamos doente?

Febre não é uma doença, mas sim uma resposta imunológica do nosso organismo quando este entra em contato com um microrganismo (vírus, bactéria…) ou em situações como: insolação, condições inflamatórias, tumor maligno e desidratação por exemplo.

Quando devo tomar medicamentos para baixar a febre?

Não é indicado o uso de medicamentos para baixar a febre, visto que a febre ajuda a combater o agente causador, mas se a mesma estiver causando algum desconforto deve tomar um antitérmico conforme prescrição médica.

O que fazer quando a criança tiver uma convulsão durante a febre?

Lembrando que não é a febre alta que causa convulsão, mas a velocidade do aumento dessa temperatura. As convulsões são causadas por diferentes fatores a exemplo dos genéticos, infecções e inflamações devido ainda essas crianças estarem com o sistema nervoso central ainda muito frágil em desenvolvimento, assim a convulsão durante a febre deve ser investigada, pois nem sempre a causa é a febre.

Devo dar banho frio ou quente na criança?

Primeiro você deve entender que o banho não pode ser nem frio e muito menos quente, mas um banho morno (quebrado a frieza) numa temperatura ambiente 25ºC, desta forma vai diminuir a temperatura do organismo, podendo aliviar os sintomas da febre e diminuir a temperatura corporal.

Obs.: Lembre-se nunca faça automedicação, procure orientação médica.