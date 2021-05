Estudantes já podem solicitar isenção da taxa de inscrição do Enem 2021









17/05/21 - 11:17:25

Os estudantes que pretendem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021 já podem solicitar a isenção da taxa no período de 17 a 28 de maio, por meio do site oficial do Enem: enem.inep.gov.br/participante ou pelo aplicativo do Inep.

Somente podem solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2021, as pessoas que se encaixam nas seguintes situações: Automático: Estudante que está cursando o 3º ano do Ensino Médio, em 2021, em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar do Ministério da Educação; Questionário Socioeconômico: Beneficiados pela Lei Federal nº 12.799/2013; e Pré-análise: Inscritos no CadÚnico (programa governamental).

No mesmo período, de 17 a 28 de maio de 2021, no endereço enem.inep.gov.br/participante, os candidatos poderão justificar a ausência no Enem 2020. Se o estudante tiver conseguido a isenção deferida em 2020 e não tiver comparecido para realizar a prova, precisa justificar a ausência para solicitar novamente a isenção em 2021. Para justificar a ausência e/ou solicitar a isenção para a edição da prova em 2021, o candidato precisa ter o CPF; informar um endereço de email e um número de telefone válidos. Além disso, deverá criar um cadastro e uma senha de acesso para a Página do Participante, no endereço sso.acesso.gov.br

Documento autodeclaratório não será aceito para justificar ausência. A ausência só será justificada mediante documento oficial listado no anexo 1 do edital. Os candidatos somente terão direito ao pedido de isenção se preencher um dos requisitos listados: estejam cursando a última série do ensino médio no ano de 2021, em qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública declarada ao Censo da Educação Básica; ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada e ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio; Declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, e que esteja inscrito no CadÚnico.

O candidato deve consultar o resultado da justificativa de ausência no Enem 2020 e/ou solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2021 pela página do participante a partir do dia 9 de junho. O resultado pós-recurso estará disponível a partir do dia 25 de junho.

Assessoria de Comunicação da SEDUC