HOSPITAL SÃO JOSÉ SUSPENDE O RECEBIMENTO DE PACIENTES COM COVID-19 EM ARACAJU









17/05/21 - 14:11:23

O Hospital São José suspendeu alguns serviços em Aracaju a partir desta segunda-feira (17). A instituição informou que enfrenta dificuldades para manter os serviços à população por falta de recursos públicos.

A Secretaria do Estado da Saúde (SES) negou que tenha débitos com o hospital porque não tem contrato direto com a unidade hospitalar e que vem efetuando o repasse à Secretaria da Saúde de Aracaju referente aos decretos existentes e de acordo com as faturas enviadas.

Sobre o assunto, a prefeitura da capital informou que é responsável pelo gerenciamento de contratos com o Hospital São José, os quais incluem financiamentos municipais, estaduais e federais. O valor em aberto de competência do município de Aracaju é de cerca de R$ 270 mil, e foi efetuado o pagamento de notas datadas de fevereiro e março.