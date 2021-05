NEBULOSIDADE E CHUVAS PREDOMINAM ESTA SEMANA NO ESTADO DE SERGIPE









O tempo continua com nebulosidade durante a semana e temperaturas mais baixas

A presença de nebulosidade e altos índices pluviométricos é a previsão do Centro de Meteorologia de Sergipe (CMS) para esta semana, com chuvas frequentes e temperaturas mínimas com tendência a ficarem mais baixas neste período.

O meteorologista do CMS, Overland Amaral, explica que a semana vai ser de chuvas fortes em várias regiões do estado. “O escoamento pós frontal promove convergência de umidade na Costa Leste do Nordeste e favorece o aumento de nebulosidade e consequentemente as chuvas em todo estado de Sergipe”, informa.

A previsão para esta terça-feira, 18, segundo o meteorologista, a partir da tarde é de tempo nublado com sol entre nuvens. “Isso deve se repetir na quarta e quinta-feira e na sexta, aumenta a nebulosidade em todo o período diurno e noturno com possibilidades de chuvas”, acrescenta.

O meteorologista alerta para municípios que poderão registrar temperaturas mínimas baixas no Centro Sul. “Nas cidades de Riachão, Lagarto e Simão Dias as temperaturas podem ser mais baixas, em torno de 17° a 18°. Diminuição de temperatura também na região do Litoral que fica entre 20 a 21° a mínima e máxima apenas de 28 a 29°, já o Agreste tende a ter temperaturas mais baixas, em torno de 18 a 19°, e máximas de 28° e no Alto Sertão mínimas de 18° e máximas 28°”, completa.

