“NÓS SOMOS A MAIORIA”, DIZ RODRIGO VALADARES APÓS MARCHA DA FAMÍLIA CRISTÃ









17/05/21 - 05:02:33

Na tarde do último sábado, 15, milhares de patriotas e cristãos foram às ruas para levantar pautas conservadoras e direitos religiosos, como a liberdade de culto, de expressão e de ir e vir, por meio da “Marcha da Família Cristã pela Liberdade”. O deputado estadual e apoiador do evento, Rodrigo Valadares (PTB), após observar o sucesso do protesto, disparou: “Nós somos a maioria”.

Em Brasília, foram registradas movimentações com caminhões, carros e pessoas a pé. Além disso, os produtores rurais também deram a sua contribuição e o presidente Jair Bolsonaro apareceu a cavalo na ocasião, junto aos ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, da Agricultura, Tereza Cristina, e do Turismo, Gilson Machado.

“Mais uma vez, vocês vêm às ruas para mostrar, em alguns pontos, que vocês sabem o potencial do seu país, onde ele pode chegar e como e o que pode ser feito. O nosso compromisso é, acima de tudo, o bem mais sagrado que a nossa própria vida, a nossa liberdade… Vocês estão reescrevendo a história do Brasil”, declarou o presidente.

Já em Aracaju, a marcha foi movida por uma grande carreata que percorreu as ruas da capital. No trio elétrico, esteve o deputado Rodrigo e a liderança da Direita Sergipana, comunicando-se com a população e ressaltando a luta pela liberdade.

Para o parlamentar, a marcha foi exclusivamente em defesa do Brasil e não obteve lados políticos. “Aos que insistem em dizer que o movimento é de A, B ou C, digo: A defesa do nosso país e de nossas bandeiras é de todos. Estou apenas contribuindo com uma causa que é muito maior que eu. Sem vaidades. Pelo Brasil!”, destacou.

A Direita Sergipana também apareceu comemorando o sucesso que foi o movimento. “O povo esteve nas ruas mais uma vez para dar um grito de liberdade e defender o seu direito de trabalhar Foi muito lindo, foi grande”, pontuou.

Rodrigo lamentou ainda o silêncio dos grandes portais de mídia, mas ressaltou que, apesar disso, a voz do povo está conseguindo ser ouvida. “A mídia vendida não pode mais nos ignorar. O que aconteceu aqui em Sergipe, aconteceu em todo o Brasil, são milhões de pessoas indo às ruas para fazer valer a nossa voz e os nossos direitos”, finalizou.

Foto assessoria

Por Luísa Passos