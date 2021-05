O Coletivo de Artes Ensaio Secreto lança Festival Multicultural









17/05/21 - 09:16:15

O Festival Multicultural Ensaio Secreto ocorre a partir do dia 17 de Maio de 2021, segunda-feira. O Festival contará com três edições especiais toda segunda até o fim de Maio, a primeira dia 17, depois segunda dia 24, com a última edição do Festival ocorrendo no dia 31 de Maio.

A primeira edição especial abrirá o Festival Multicultural Ensaio Secreto com a roda de conversa, como é de costume, e segue com repente poético, finalizando com um show musical. A programação dos outros dias será divulgada durante a semana anterior, então a programação dos dias 24 e 31 permanecerá surpresa até o dia 18 e 25 respectivamente. Mas podemos adiantar que teremos mágica, dança, teatro, poesia e mais, abraçando o amplo leque da multiculturalidade.

As edições especiais serão lançadas na plataforma do YouTube do Ensaio Secreto nas datas marcadas às 19 horas e permanecerão disponíveis. O Festival Multicultural Ensaio Secreto é uma realização do Coletivo Ensaio Secreto e conta com o patrocínio da Funcap, do Governo do Estado de Sergipe, da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal através da Lei Aldir Blanc pelo edital de Premiação para Formação e Produção Cultural, promovido pela Funcap. O Festival Multicultural Ensaio Secreto conta com o apoio de produção de Flow Criativo e da Palco dos Sonhos.

Programação dia 17/05

Roda de conversa

Tema: Economia Criativa: Um olhar para o pós pandemia

Convidados: Dany Queiroz, Isabele Ribeiro, João Bonina e Thiara Camera

Mediador: J. Victor Fernandes

Repente Poético com: Zé Carlos Mauá e Pedrinho Mendonça

Show musical: Soayan Jazz com Julio Rêgo e Rodrigo Besteti

Quando?

Datas: 17/05 – 24/05 – 31/05

Onde: Canal do YouTube do Ensaio Secreto

https://www.youtube.com/channel/UCWrDfotyWGzUbDTUnIf20PA

Horas de lançamento: 19 horas

Fonte e foto assessoria