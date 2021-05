PC PRENDE ASSALTANTE QUE AGIA NA REGIÃO DAS PRAIAS DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA









17/05/21 - 16:34:52

Policiais civis de Estância prenderam José Ronaldo da Silva, “Gago”, de 28 anos, por crime de roubo, na manhã desta segunda-feira, 17.A prisão ocorreu em frente a um bar, no Centro da cidade de Estância.

As investigações iniciaram após registros de boletins de ocorrência de roubos na região das praias de Estância. Com as descrições das vítimas e recuperação de telefones celulares subtraídos nas ações, foi possível identificar que se tratava do homem conhecido por Gago. Diante do ocorrido, o delegado Cledson Ferreira representou pela prisão preventiva de José Ronaldo.

“Foram identificados vários crimes de roubo na região das praias, cujo suspeito tem características semelhantes e é utilizado o mesmo modus operandi. Assim, é importante que as vítimas compareçam à delegacia para proceder com o reconhecimento. Além do caso no qual foi expedido o mandado de prisão, foram instaurados outros dois inquéritos por crime contra o patrimônio, nos quais ele é investigado. Em um dos procedimentos, foram recuperados dois telefones celulares e devolvidos às vitimas”, frisou o delegado Cledson Ferreira.

“José Ronaldo já foi preso em outras ocasiões, por crimes contra o patrimônio. Uma delas chamou bastante atenção e foi amplamente noticiada pela mídia, por ter assaltado um grupo de turistas na praia do Saco. Solicito que as pessoas que foram vítimas de roubo na região das praias compareçam à Delegacia de Estância, com o intuito de proceder com o reconhecimento fotográfico”, afirmou a delegada Vivianne Jardim.

José Ronaldo será encaminhado para Aracaju, onde ficará à disposição da Justiça.

Fonte e foto assessoria