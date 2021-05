POLÍCIA IDENTIFICA GRUPO RESPONSÁVEL POR ROUBOS E RECEPTAÇÃO DE MOTOCICLETA









17/05/21 - 12:38:15

Equipes das divisões de crimes patrimoniais e de narcóticos da Delegacia Regional de Itabaiana, com apoio do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) e da Força Tática do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), deflagraram uma operação de combate a roubos e furtos de motocicletas na região Agreste de Sergipe. Na ação, três motocicletas foram recuperadas. A ação policial ocorreu no último sábado (15), também resultou em três prisões e duas apreensões de adolescentes.

De acordo com o delegado plantonista Tiago Lustosa, a operação foi deflagrada a partir do registro de um boletim de ocorrência por parte de uma vítima que teve a motocicleta roubada no início da manhã de sábado. Com o registro da ocorrência, as equipes verificaram que o veículo estava sendo anunciado em um site de vendas. Os agentes iniciaram as diligências e conseguiram localizar os suspeitos.

Os primeiros detidos informaram a localização dos demais envolvidos nas práticas de roubo e receptação de veículos. A operação resultou na detenção dos suspeitos e também na apreensão de capacetes motociclísticos, peças diversas de motocicletas, além de duas munições para arma de fogo, sendo uma de calibre 32 e uma de calibre 38. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Itabaiana.

Fonte e foto SSP