Prefeitura de Telha realiza “Dia D” da vacinação contra a gripe









17/05/21 - 08:49:26

Durante este sábado (15), a Prefeitura de Telha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou o “Dia D” da vacinação contra a gripe no Município. Nesta etapa, foram vacinados os seguintes públicos-alvo: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto) e trabalhadores da Saúde. A vacinação foi realizada na UBS Francisco Gomes da Mota, das 8h às 16h, sem pausa para o almoço.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Fabiany Priscilla, a ação de hoje conseguiu atingir um público significativo. “A população aderiu à campanha, isso é fruto de um trabalho necessário, precisamos nos conscientizar da importância de ser vacinado evitando doenças futuras”, destacou.

Não estamos medindo esforços para vacinar o nosso povo contra qualquer tipo de doença, embora à Covid-19 esteja em evidência. “Toda a população deve estar atenta e ciente da importância de se imunizar contra todas as doenças. Na medida que o Município for recebendo doses das vacinas, seja elas da Covid-19 ou da gripe, nós informaremos em nossas redes de comunicação”, reforçou o prefeito Flávio Dias.

O prefeito ainda alertou que os profissionais da Saúde recomendam que não deixem para tomar a vacina em cima da hora, evitando qualquer tipo de constrangimento, filas e aglomerações. “Peço que todos continuem tomando as medidas necessárias no combate à Covid-19. Esta semana o nosso Município, comemorou a marca de 500 pessoas vacinadas com a primeira dose aplicada, e 293 pessoas vacinadas, com a segunda dose”, frisou.

A vacinação no combate a gripe é realizada por etapas, e as doses são aplicadas de acordo com o quantitativo enviado pelo Ministério da Saúde.

Texto e foto: ASCOM/PMT