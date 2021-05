Região Nordeste ganha nova Faculdade de Medicina









17/05/21 - 07:34:51

Ela fica localizada em Goiana (PE) e oferta 45 vagas anuais de livre concorrência e 5 de bolsas integrais

O Grupo Tiradentes abriu sua quinta escola Médica no Nordeste: a Faculdade Integrada Tiradentes (FITS), localizada em Goiana, Pernambuco. Ao todo, são ofertadas 45 vagas anuais de livre concorrência e 5 de bolsas integrais, e as inscrições para o processo seletivo, que iniciaram no dia 12, seguem até 31 de maio. As demais unidades da Companhia que ofertam curso de Medicina estão localizadas em Sergipe, Alagoas e Pernambuco.

O prédio da FITS Goiana tem arquitetura moderna e segue todos os protocolos de biossegurança e higienização. A Faculdade utilizará a mesma metodologia adotada nas melhores universidades do mundo, o método da Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), desenvolvido no Canadá e, hoje, aplicado por um grande número de escolas médicas.

A FITS Goiana é fruto da Lei Mais Médicos, que reordena a oferta de novos cursos de Medicina através de edital de chamamento público para mantenedoras em municípios pré-selecionados pelo Ministério da Educação (MEC). O Grupo Tiradentes ganhou o certame por apresentar os melhores planos e projetos.

A reitora da Unit Pernambuco e diretora geral da FITS PE, Vanessa Piasson, conta que em novembro de 2020 houve a visita de monitoramento da Comissão de Avaliação e Monitoramento das Escolas Médicas (CAMEM), na qual a instituição apresentou a infraestrutura planejada para o curso médico, o projeto pedagógico, corpo docente e contrapartidas ao município.

“O Curso de Medicina da FITS Goiana vem para contribuir regionalmente com a melhoria da promoção da Saúde, também proporcionando melhor cenário de atuação para médicos e ainda benefícios para toda a sociedade, em especial a goianense”, declarou a reitora.

Ofertas

Com relação à mobilidade acadêmica, os alunos da FITS Goiana também poderão cursar disciplinas e ter acesso aos programas de instituições internacionais de ensino parceiras do Grupo Tiradentes – um dos maiores grupos educacionais do Nordeste, com unidades em Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e Rio Grande do Norte. A Companhia tem cooperação acadêmica e científica com 82 instituições de ensino superior em 23 países.

Asscom | Grupo Tiradentes