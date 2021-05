Saiba como manter a saúde do idoso durante a pandemia









17/05/21 - 15:11:40

A pandemia mudou a rotina de milhares de pessoas em todo o mundo. Aqui no Brasil, o isolamento social segue como regra para o enfrentamento do aumento da Covid-19. Para os idosos, grupo vulnerável nesse período, tem sido um desafio cuidar da saúde. As idas às consultas regulares diminuíram para evitar sair de casa e, consequentemente, as atividades físicas fora do ambiente domiciliar.

Devido a importância de se manter os cuidados com a saúde mesmo em casa, a terapeuta ocupacional do Sistema Hapvida, Pietra Tonet, orienta como realizar atividades que irão contribuir para o melhor funcionamento do corpo e da saúde mental.

“As atividades físicas como alongamento, dança, funcional, dá para fazer em casa. Atividades cognitivas como baralho, dominó, jogo da memória dá para jogar com as pessoas com que os idosos convivem em casa, e uma boa conversa no whatsapp com amigos também é uma forma de cuidar da saúde mental, os cuidados com a casa também são importantes para a cabeça e o corpo. Com todas essas atividades, o nosso cérebro é oxigenado, o fluxo sanguíneo aumenta e ativa as partes do cérebro referentes à atenção, memória, então mexa o corpo e cuide de sua mente”, indica a especialista.

Confira 5 dicas para manter a saúde do idoso:

Cuidados com a alimentação, evitando excesso de açúcar e sal e preferindo frutas, legumes e verduras;

Caprichar na hidratação, o consumo de água é fundamental;

Evitar cigarros e bebidas alcoólicas;

Exercitar a mente é uma boa forma de manter o cérebro em atividade. O hábito da leitura, ajuda a prevenir doenças, principalmente, as neurodegenerativas;

Pratique atividades físicas, mesmo em casa é possível se exercitar, movimentando o corpo com dança ou alongamentos.

Fonte e foto assessoria