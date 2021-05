Sergipe é 1º lugar no Brasil em vacinação contra a Influenza









17/05/21 - 15:17:52

Sergipe é apontado pelo Ministério da Saúde como o estado no Brasil com maior êxito na Campanha Nacional de Imunização Contra a Influenza. No Painel da Vacinação 2021, disponível no site: Localiza SUS, o nosso estado se destaca com 18,3% de alcance vacinal do público prioritário.

Os dados mostram que foram aplicadas até o momento 141.983 doses da vacina Influenza, em números percentuais, com esse quantitativo Sergipe conseguiu imunizar uma média de 56,2% da população indígena, 52,2% de crianças, 43,4% de gestantes, 42% de puérperas, 27,8% de trabalhadores da saúde e 5,1% de idosos. É importante lembrar que os dois últimos grupos prioritários citados, foram inseridos na segunda fase da campanha que começou no dia 11 de maio.

A Enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Lira, explica que os números são reflexo de uma organização feita conjuntamente com os municípios ao longo de 20 anos, esse é o tempo que o estado desenvolve campanhas de vacinação contra a influenza. Em relação ao plano de mobilização em curso, explica que um dos principais desafios encontrados, é a vacinação contra a Covid-19 que está acontecendo paralelamente à imunização contra o H1N1.

“As duas campanhas são de extrema importância. Assim como a Covid-19, a Influenza é uma das doenças respiratórias agudas, característica do período sazonal da influenza que é o inverno. Essa estação se aproxima, por isso, precisamos imunizar a população com agilidade. Há um planejamento com os municípios sergipanos para não pararmos a vacinação, por isso, Sergipe está em primeiro lugar em cobertura vacinal do País. Já estamos com aproximadamente nessa segunda etapa 51% do nosso público vacinado”, salienta Ana Lira.

Ana ressaltou que a busca ativa da população prioritária continua a todo vapor, pontos de vacinação estão sendo colocados em diversos locais dos municípios com o objetivo de atingir cada vez mais pessoas. “Apesar de estarmos no topo do ranking no nordeste e no país, o percentual ainda é baixo. O nosso objetivo é vacinar no mínimo 90% de cada grupo, por isso, a gente vai intensificar a cada semana, até conseguirmos atingir cada vez melhores resultados nessa campanha de imunização”, enfatiza a Enfermeira do Programa Estadual de Imunização. A estimativa de público a ser alcançado é de 775.788 pessoas em todo o território sergipano.

Ascom/SES