Taça do campeonato ‘Sergipão EsporteNetSP’ encontra-se em exposição no RioMar









17/05/21 - 13:19:10

Nesta segunda (17) e terça (18), o objeto mais cobiçado pelos times do Lagarto e Sergipe, encontra-se em exposição no RioMar Aracaju. Antes que uma das equipes levantem a taça como campeã, os torcedores poderão apreciar o troféu e garantir um registro. A exposição estará aberta à visitação, das 10h às 20h, próximo à Caixa Econômica, e o acesso é gratuito.

Para o presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas, expor o troféu antes da última partida do Campeonato Sergipano é um momento importante para todos os torcedores. “É muito mais do que uma oportunidade de ficar perto da taça. É um momento da entidade se aproximar do torcedor e é muito gratificante saber que essa imagem ficará registrada para sempre no coração e na memória dele”. Destaca o presidente.

Na primeira partida da final, o Sergipe venceu o Lagarto por 3×1. Com a vitória, o time colorado tem a vantagem de perder por um gol de diferença que conquista o título do Sergipão EsporteNetSP. A partida final será no próximo sábado, no estádio Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto.

