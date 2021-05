TOQUE DE RECOLHER TERÁ ALTERAÇÕES A PARTIR DESTA SEGUNDA-FEIRA, DIA 17









17/05/21 - 13:27:36

Medida passa a valer às quintas-feiras, sextas e sábados, das 22h às 5h do dia seguinte

De acordo com o Decreto Nº 40.899, que homologa a Resolução Nº 19, de 13 de maio, a partir desta segunda-feira (17), o toque de recolher, em Sergipe, passa a valer às quintas-feiras, sextas e sábados, das 22h às 5h do dia seguinte. A medida é válida até o dia 27 de maio.

A decisão foi divulgada na última quinta-feira, 13, após a reunião do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae). O toque de recolher consiste na vedação, excepcional, emergencial e transitória, à circulação de pessoas e de veículos em todo o território sergipano, salvo em razão de trabalho, emergência médica ou urgência inadiável devidamente justificada.

Bares e restaurantes

Às segunda, terças e quartas, os restaurantes, lanchonetes, bares, sorveterias e estabelecimentos podem funcionar com consumo no próprio local, das 05 às 21h, com a capacidade de 30%. Fora da Região Metropolitana de Aracaju (RMA), que compreendendo os municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro, desde o dia 08 de maio, esses estabelecimentos estão autorizados a funcionar também aos sábados e domingos, porém os Municípios podem deliberar por manter a vedação do funcionamento.

Os estabelecimentos, também, continuam autorizados a realizarem a entrega em domicílio (“delivery”) e retirada (“takeaway”) durante todos os dias da semana (incluindo o domingo), admitidos, no período do toque de recolher, somente os serviços de entrega em domicílio.

Fonte e foto assessoria