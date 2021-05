VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA GESTANTES E PUÉRPERAS COM COMORBIDADES SUSPENSA









17/05/21 - 06:19:57

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a vacinação contra a Covid-19 para gestantes e puérperas com comorbidades está temporariamente suspensa em Aracaju. A imunização desse público será retomada na terça-feira (18).

A vacinação será feita no auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas, no Bairro Siqueira Campos, e na Unidade Básica de Saúde Sinhazinha, no Bairro Grageru.

A secretaria disse também que a vacinação de profissionais da saúde será realizada normalmente nesta segunda-feira (17), no auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas.