Vereador do PMN elogia gestão da secretária Waneska Barboza









17/05/21 - 05:43:07

Quando o vereador de Aracaju, Binho do PMN entrou no gabinete da secretária da Saúde, o parlamentar cumprimentou Waneska Barbosa e em seguida a parabenizou pelo trabalho que vem sendo desenvolvido no município nesse período de pandemia. “Estamos sendo bem cuidados, através das políticas públicas implantadas por essa pasta”, disse Binho.

O vereador do PMN que, reiteradas vezes procurou a secretária Waneska Barboza para pedir a inclusão de categorias profissionais nos grupo prioritários do Plano Nacional de Vacinação, agradeceu a imunização dos policiais penais. “Toda a classe reconhece nossa dedicação e a presteza da Secretaria da Saúde”.

Mas Binho não só foi agradecer à secretária. Na condição de parlamentar atuante, o irrequieto vereador pediu que os professores de educação física, porteiros e trabalhadores de condomínio fossem incluídos na próxima fase de vacinação, na condição de grupo prioritário. “Defendo a imunização dos profissionais de educação física porque é uma atividade essencial à saúde e à vida”.

Sobre os trabalhadores de condomínio Binho também defendeu a vacinação desses profissionais por entender que eles são expostos e podem ser vetores da transmissão do Coronavírus. “É possível incluir essa classe no grupo prioritário e espero que haja o entendimento favorável nesse sentido”.

Por: Assessoria de Imprensa do Parlamentar