Vereador Professor Bittencourt lança campanha de combate à LGBTQIFobia









17/05/21 - 07:30:31

Com o slogan: “Por uma Aracaju sem LGBTQIFobia”, o vereador Professor Bittencourt (PCdoB) lança nesta segunda-feira, 17, uma campanha de combate à LGBTQIFobia. A campanha é virtual e irá circular nas redes sociais do parlamentar durante a semana que marca o Dia Internacional de Combate à LGBTQIFobia.

A campanha é uma iniciativa do mandato do parlamentar e tem a proposta de conscientizar a população Aracajuana e, até onde o mandato alcançar, para o respeito aos direitos das livres orientações sexuais e identidades de gêneros, e com isso, alertar que LGBTQIFobia é crime.

“Uma campanha dessa natureza é muito importante, porque precisamos combater toda forma de discriminação, preconceito e intolerância, e parte desse preconceito, intolerância e violência é direcionada à comunidade LGBTQIA+. Todos aqueles que pregam em favor da constituição de um mundo fraterno, com mais igualdade, justiça social e respeito devem, sem dúvidas nenhuma, abraçar e levantar a bandeira em favor do fim de qualquer discriminação LGBTQIA+”.

“Um mundo melhor é um mundo livre de todas as fobias, intolerâncias e todas as violências. O mínimo que o meu mandato pode fazer é emprestar a representatividade desse mandato, ter empatia, defender e fortalecer a luta dessa causa”, destacou o parlamentar.

Para o cabeleireiro Anflisio Gomes, um dos modelos da campanha, o dia 17 de maio tem um marco especial. “O dia 17 de maio é muito importante para que possamos ser respeitados e mais aceitos na sociedade. Fazer parte dessa campanha é muito importante porque eu sei que realmente tem alguém que busca a visibilidade e mais respeito para a nossa comunidade”, destacou.

A estudante Shirley Jesus também participou da campanha e destacou que essa é uma forma de defender a sua bandeira. “Essa é uma das primeiras campanhas que participo e é muito importante, porque além da visibilidade é uma forma de defender a nossa bandeira e lutar por mais respeito para todos”, declarou.

Dia Internacional de Combate à LGBTQIFobia:

O dia 17 de maio é conhecido mundialmente como o Dia Internacional de Combate à LGBTQIfobia. A data ficou marcada pela retirada do termo homossexualismo da Classificação Internacional de Doenças pela Organização Mundial da Saúde, em 1990. Desde então, o dia passou a ser símbolo da luta por direitos humanos, diversidade sexual e contra o preconceito, violência e intolerância.

Por David Rodrigues, Assessoria Parlamentar