12 HOSPITAIS COM LEITOS PÚBLICOS ATINGEM 100% DE OCUPAÇÃO EM SERGIPE









18/05/21 - 09:07:19

O número de hospitais com leitos públicos de UTI, que estão com lotação máxima, dobrou em Sergipe e mostra o avanço do novo coronavírus (Covid-19) em Sergipe. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 39 pessoas estão à espera de leitos de UTI Covid no estado, sendo 13 na capital.

Os hospitais com leitos públicos que atingiram a capacidade máxima são: Huse, Hospital de Cirurgia, Hospital da Polícia Militar, Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, Hospital São José, Hospital Renascença, Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital Universitário de Aracaju, Hospital Universitário de Lagarto, Hospital do Coração, Hospital Regional de Estância e Hospital Santa Isabel.

Em Sergipe, 218.603 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 4.746 morreram. Até o momento, 199.778 pacientes foram curados.