Alerta para chuvas que continuarão ao longo da semana; para hoje a previsão de 15mm









18/05/21 - 05:22:31

A chuva que caiu nesta segunda-feira, 17, foi o prenúncio de mais uma semana marcada por precipitações em Aracaju. Mesmo depois do acumulado de 241 mm, as chuvas continuam, mas com a previsão de serem mais esparsas e com menor intensidade do que na última semana. Para esta terça-feira, 18, está previsto um volume de chuvas de 15 mm.

Com essa previsão, a força-tarefa composta por agentes da Defesa Civil de Aracaju, da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e das empresas municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e de Obras e Urbanização (Emurb), segue em alerta para monitorar e atender eventuais ocorrências.

O major Silvio Prado, coordenador da Defesa Civil de Aracaju, informa que, ao longo do dia, foram registradas três ocorrências, sendo duas pela manhã e uma no período da tarde. “As equipes estão de prontidão, atendendo as ocorrências. Até o momento, foram apenas atendimentos corriqueiros, sem nenhum dano ou maior risco. Continuaremos monitorando as áreas mais suscetíveis e a postos para qualquer necessidade”, destaca.

Atendimento à população

Em caso de ocorrências, a exemplo de riscos de desabamento, quedas de árvores ou casos de alagamento, é só ligar para o número 199, que uma equipe da Defesa Civil irá até o local. que envia equipes até o local.

Outra ferramenta disponível à população é o serviço de alerta SMS, que notifica os moradores em caso de previsão de maiores chuvas nas localidades. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com CEP da residência para o número 40199.

Além disso, a Prefeitura disponibiliza uma plataforma digital de acompanhamento da situação das precipitações na cidade: o ClimAju. O sistema oferece dados pluviométricos atualizados, bem como, câmeras que permitem visualizar o tempo de todas as regiões, e pode ser acessado por meio do site www.instarain.com.br/mapa.

Foto Sérgio Silva