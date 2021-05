Aracaju avança na imunização e vacina mais 3.272 pessoas contra covid-19









18/05/21 - 06:22:43

Carlos, Sandra, Rita, Josefa. Esses são os nomes de pessoas que, nesta segunda-feira, 17, passaram a compor a lista dos 126.429 aracajuanos vacinados contra covid-19, um número que chega ao percentual de 19,01% da população da capital sergipana. Promovida pela Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a campanha de vacinação tem ampliado, semana após semana, o número de pessoas imunizadas. Somente hoje, foram 3.272 vacinados.

São sorrisos que se multiplicam e esperanças também. Pessoas com histórias de vida diferentes, mas que têm um pensamento em comum: a imunização de todos e o fim da pandemia.

Foi esse o desejo do policial Carlos Cardoso Crispim, de 44 anos. O alívio sentido por tomar a segunda dose da vacina veio junto com o sentimento de, em breve, ver todos serem imunizados. “É o que espero. Hoje, tomei a segunda dose e sei que ainda preciso continuar com todos os cuidados, pois, mesmo imunizado, ainda posso transmitir. Desde que começou a pandemia, sigo todas as medidas, sobretudo por ter a preocupação com a minha família. Sou casado, tenho duas filhas e não parei de trabalhar, durante a pandemia, então, a vigilância é constante”, afirma.

Assim como ele, a agente da Polícia Civil Sandra Liz Oliveira, de 55 anos, também tomou a segunda dose, nesta segunda-feira.

“Nós, enquanto força de segurança, lutamos muito, já que estamos na linha de frente, para conseguir ser imunizado, então, meu desejo é que todos também possam ser imunizados. Sempre estive em operações e plantões, mesmo durante a pandemia, e me preocupo com minha família, sobretudo porque meu marido é diabético. Agora, estamos eu e ele vacinados, mais aliviados, mas na torcida para que a vacina chegue para todos”, relata Sandra.

A assistente social Rita de Cássia Santos, de 46 anos, que atua na área da saúde, se sente agradecida pela oportunidade. “É uma alegria muito grande poder concluir o ciclo das duas doses, mesmo sabendo que a pandemia ainda não acabou. Me sinto apreensiva pelos outros, desejando que logo todos possam estar vacinados e é por isso também que sigo com os cuidados”, frisa.

Quem tomou a primeira dose e já está na expectativa pela segunda foi Josefa Silveira Mendonça, de 58 anos, hipertensa.

“Estava muito ansiosa para tomar a vacina. Moro com meu esposo e dois filhos, sendo que ele já tomou a vacina e um dos meus filhos também, que é da área de saúde, então, agora, ficamos mais tranquilos, mesmo que não completamente porque o ideal é que todos estejamos vacinados, mas tenho fé que logo, logo esse dia vai chegar”, diz esperançosa.

Das 3.272 aplicações realizadas nesta segunda, 2.401 pessoas receberam a primeira dose, sendo 2.104 pessoas com comorbidades, 76 idosos e 12 agentes de segurança e salvamento. Foram aplicadas, também, 871 vacinas como segunda dose: 460 em idosos, 335 em trabalhadores da saúde e 58 em profissionais de segurança.

Foto André Moreira