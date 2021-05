Candidatos andam mais rápido









18/05/21 - 00:01:43

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) está mais animado com o seu objetivo de disputar o Governo do Estado em 2022. Já está mais leve, livre e solto, tratando sobre a sucessão, mesmo lembrando sempre que o período merece cuidado em razão da Pandemia. É verdade que uma coisa tem a ver com a outra, mas não precisava tentar fingir que nada estava acontecendo ao redor dos objetivos seus políticos. A presença de Mitidieri ao sertão abriu o jogo de uma vez e foi o que seus aliados esperavam, para levar à frente um projeto que se espalhava aos sussurros.

O deputado falou para os sertanejos, de forma mais direta, pela primeira vez e, a partir de agora, se sente à vontade para tratar de um objetivo político que precisa ser levado ao povo, para sentir a reação e ver se ele aprova. A razão é que o base aliada ao governador Belivaldo Chagas (PSD) terá para escolha quatro ou cinco nomes e todos em condições de análise para conquistar o apoio do grupo e ser o cabeça de chapa. E não será fácil, mesmo que seja uma disputa entre um grupo em que todos seguem o mesmo caminho e cumprem seu alinhamento. Só será escolhido um, a expectativa é que os demais aceitem tudo sem esperneio e mantenham a posição de maior unificação em torno de um mesmo projeto político.

Governador Belivaldo Chagas prefere manter total atenção ao trabalho de estancar a Pandemia. Tem consciência que é difícil, em razão de erros cometidos na coordenação do combate à doença a nível nacional, que agora se complica com o desentendimento entre Brasil e China, que não liberou insumos para a fabricação de vacinas. O risco de esse contratempo demorar é grande. Mas, enquanto não acontece, Sergipe mantém o nível de equilíbrio no cuidado para evitar a expansão da doença. Em razão desse posicionamento em favor da saúde, Belivaldo só tratará de política em setembro. Terá encontros e conversas para chegar a um nome que seja de consenso do bloco. Ninguém será aceito ou empurrado goela abaixo, mas através de um entendimento amplo e transparente.

Os nomes que começam a se expor são bem vistos e aceito, mesmo que o de Ulices Andrade ainda esteja por baixo do pano, embora bem atuante nos bastidores. Já começou o diálogo cuidadoso, mas se impacta com o prazo para ir às ruas a partir de setembro, porque só pode fazê-lo entre março e abril. O deputado federal Laércio Oliveira (PP) já transita bem com sua provável candidatura a governador e tem se reunido com prefeitos e lideranças do Estado, sem excessos. Enquanto o prefeito Edvaldo Nogueira mostra serviços, faz sua gestão repercutir por todo o Estado, mas quer o Governo a partir de 2022. Ninguém mais em Sergipe desconhece quais sejam os nomes que se colocarão à disposição da aliança para dar continuidade ao trabalho de Belivaldo Chagas.

A oposição começa a se mexer timidamente e, de raspão, ainda sem entusiasmo, aparece o nome do senador Alessandro Vieira (Cidadania), que ainda não conseguiu a formação de um bloco coeso ao seu redor. Sem falar, claro, no senador Rogério Carvalho (PT), que fez um discurso cordato, bem articulado, ponderado e responsável no sábado, exibindo a importância de uma eleição ao Governo do Estado e a necessidade de buscar um consenso entre parceiros, para que tome uma decisão corajosa e definitiva. Somando tudo, só mesmo entre setembro e outubro é que sairá a fumaça branca anunciando candidatos de todos os lados.

Lideranças por Ulices

Um detalhe: lideranças do sertão querem e defendem a candidatura de Ulices Andrade a governador do Estado, pelo que já fez na região e pela experiência.

*** Ulices Andrade ainda não está trabalhando a candidatura publicamente, mas vem conversando muito sobre a possibilidade de disputa.

*** O problema de Ulices ainda se vincula à sua posição de conselheiro.

Janier e eleições

A deputada estadual Janier Mota também esta na ativa para as eleições de 2022 e mantém contatos com lideranças do sertão e da região Sul.

*** Ela pretende a reeleição e fala também em disputar a Câmara Federal. Mas há um fato novo: “tem aliados seus incentivando a candidatura à vice-governadora e ela começa a gostar da ideia”.

*** Um dos seus aliados diz que por ser mulher e ter representatividade, principalmente no seu sertão, o seu nome chama atenção para a vice.

Valdevan com Lula

A informação é de liderança próxima ao deputado federal Valdevan Noventa (PL): ele está dizendo que é candidato a senador por Sergipe, em 2022, com o apoio de Lula.

*** É possível que o pessoal do PT ainda não tenha conhecimento disso.

*** Valdevan está tentando liberar recursos para Prefeituras do interior através do Ministério do Turismo.

Imunidade de rebanho

Senador Rogério Carvalho (PT) disse que o presidente não se emenda! Já são mais de 436 mil brasileiros mortos e Bolsonaro segue estimulando aglomerações e criticando as medidas de distanciamento social.

*** Essa é mais uma prova de que Bolsonaro segue apostando na tese de imunidade de rebanho. “Quanta mais vida precisará perder”?

Um bom discurso

Moderado e com os pés no chão, Rogério Carvalho (PT) falou para os companheiros de Sergipe no sábado (15) sobre sua candidatura a governador de Sergipe. Vai disputar a sucessão, mas sem atropelar o grupo.

*** Rogério demonstra que tem consciência da disputa e diz “nós não podemos colocar o pescoço no guilhotina agora, porque todo mundo está de olho”.

*** Lembrou que tem que esperar sobre a conjuntura nacional, ver o que vai acontecer e o que cada um está pensando.

E como será?

O grupo do PT em Nossa Senhora da Glória ficou chateado com o ex-prefeito Chico dos Correios, porque ele anunciou candidatura a deputado estadual sem consultar os aliados. *** Chico vai manter a sua candidatura, mas está consciente de dificuldade de apoio do bloco que esteve com ele na disputa pela Prefeitura.

*** O argumento é que a deputada Janier Mota também pode ser candidata à reeleição e os petistas ficam se perguntando: “como vai ser?”

Fica com Fábio

Prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), trabalha para ser candidato a governador ainda de forma muito discreta, embora já não seja segredo para ninguém.

*** Está satisfeito com pesquisas que o indicam em boa colocação e não pensará duas vezes para por o seu nome no fogo. A chapa seria ele a governador, Fábio a vice e André a governador.

*** Caso não dê certo já tem um candidato ao Governo: Fábio Mitidieri, sem pensar duas vezes.

Chapas de deputados

O Diretório Estadual do PT fará reunião com todas as correntes que integram o partido, para ver quem tem nomes para a formação de chapas para deputados estadual e federal.

*** O PT já tem três nomes certos que vão disputar para federal: João Daniel (reeleição), Márcio Macedo e Eliane Aquino.

*** A expectativa é que o partido eleja no máximo dois…

Emília e Daniele

A vereadora Emilia Correa (Patriotas) e a delegada Daniele Garcia (Cidadania) são amigas e seus amigos comuns gostariam de vê-las juntas disputando mandatos de Federal ou estadual.

*** A unidade não se dá em razão do mal estar entre Emília e o Alessandro Vieira. Além disso, ela pode pular para o Cidadania, porque perderia o mandato.

*** A ideia seria Emilia e Daniele candidatarem-se a deputadas (estadual ou federal), mas não há como estarem juntas em um mesmo partido.

Um bom bate papo

Alexandre Pepe Xandy – Tudo que o Paulo Guedes e Pinochet fizeram contra os trabalhadores do Chile será desfeito com Nova Constituição.

Viomundo – Trabalhadores da Educação de SP em greve: Retorno só com vacinas e testes para todos; vídeos

Viomundo – Quebra de sigilo de Carlos Bolsonaro, se aprovada na CPI, pode revelar comando paralelo ao do Ministério da Saúde.

Glase Hoffmman – O que dizer de um presidente da República que ataca o próprio povo e xinga de idiota quem fica em casa para se proteger da Covid?

Terra – Capitã Cloroquina’ entra com pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para ficar em silêncio na CPI da Covid-19.

Brasil247 – Miliciano considera vagabundo quem o enfrenta, diz Renan sobre discussão com Flávio Bolsonaro.

Alexandre Garcia – Veja aí o que tentaram esconder de você sobre o sábado em Brasília, em que o agro veio dar e não pedir.

Rui Costa – Eu fico chocado com a insensibilidade de algumas pessoas que ainda fazem festas com aglomerações.