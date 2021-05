Cícero do Santa Maria destaca Combate ao Abuso e a exploração sexual contra crianças









18/05/21 - 14:25:28

O Vereador Cícero do Santa Maria, Secretário da Comissão de Saúde, Direitos Humanos, Assistência Social e Defesa do consumidor, participou de matéria produzida pela Câmara de Vereadores à respeito do Dia Nacional de Combate ao Abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes.

As Campanhas estão sendo colocadas em prática para conscientização das pessoas, de que é preciso denunciar. A sociedade precisa participar, uma das campanhas diz que: Proteger é dever de todos.

O Vereador Cícero afirmou que é a favor de todas as campanhas e pedirá ainda mais o apoio da imprensa sergipana para que a sociedade seja conscientizada, aumentem o número de denuncias e diminuam o número de casos. Para que as nossas crianças dcresçam sem revoltas e traumas e com a sua inocência preservada.