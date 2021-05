DEPUTADO LUCIANO BISPO DIALOGA COM PROFESSORES SOBRE VACINAÇÃO









18/05/21 - 12:47:07

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, recebeu na manhã desta terça-feira, 18, o presidente da Associação Docente das Redes Públicas do Estado de Sergipe (ADRPES), José Francisco Andrade dos Santos e a tesoureira Josineide Santos.

Eles solicitaram que seja colocado na pauta de votação, o Projeto de Lei n⁰ 97/2021, de autoria do deputado Gilmar Carvalho (PSC). O PL condiciona o retorno das aulas presenciais na Educação Básica de Sergipe à prévia imunização dos profissionais de Educação de Sergipe e de toda a comunidade escolar.

“Nós solicitamos uma audiência com o presidente Luciano Bispo com a finalidade de colocar pra ele a importância de os deputados votarem o Projeto de Lei 97/2021, que atende aos interesses da categoria como um todo; não só dos nossos associados, para que o retorno às aulas seja somente após a vacinação completa”, explica o professor Chiquinho como é conhecido.

Ele observou que em Sergipe tem vários casos de mortes de professores para a Covid-19. “Logo, determinar retorno de aulas presenciais sem a devida imunização completa da comunidade escolar é colocar literalmente, todos em risco de saúde e de vida”, entende.

Na oportunidade, o presidente Luciano Bispo dialogou com os representantes da Associação Docente das Redes Públicas do Estado de Sergipe e ficou de levar a demanda ao governador Belivaldo Chagas.

“Eu conversei com eles de uma maneira franca e bem sincera e disse que pode contar com o nosso apoio para que haja uma solução quanto à vacinação dos professores. Mas também brinquei com eles, alertando que, quando os professores estiverem vacinados, que não deixem de ministrar aulas alegando que os alunos não estão vacinados”, destaca.

Por Aldaci de Souza

Foto: Joel Luiz