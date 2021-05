EDVALDO NOGUEIRA DIVULGA PROGRAMAÇÃO DO FORRÓ CAJU EM CASA – 2021









18/05/21 - 12:00:26

Mantendo a chama da tradição junina acesa, vem aí mais uma edição do Forró Caju em Casa. O evento reunirá 14 dias de programação online, com a novidade do I Fórum do Forró. Assim como em 2020, todas as apresentações serão gravadas e transmitidas em formato de live entre 17 e 30 de junho, através do canal no Youtube da Prefeitura de Aracaju.

A programação terá início no dia 17 de junho, com o Fórum do Forró. O evento promoverá a discussão sobre as tecnologias dentro do ritmo junino e sobre o futuro dessa tradicional festividade, com os reflexos da crise sanitária. Quatro convidados, entre nomes de conhecimento nacional e local, participarão desse ciclo de conversa nos dias 17 e 18 de junho.

No dia 19 terá início o Forró Caju em Casa, com programação que se estenderá até o dia 30. Todos os dias haverá trio pé de serra e bandas no estilo arrocha/piseiro. Após a exibição no canal do Youtube da Prefeitura de Aracaju, os shows serão disponibilizados na plataforma de streaming AjuPlay.

Dados

Serão aproximadamente 100 horas de exibições online, reunindo 95 atrações sergipanas em 14 dias de evento. Serão investidos cerca de 430 mil no Fórum do Forró, nas apresentações e nas gravações do Forró Caju de 2021.

Divisão de bandas: 40 grupos pé de serra, 10 grupos de arrocha/piseiro, e 32 bandas com vertentes do forró. Os grupos pé de serra receberão R$ 3 mil cada, totalizando R$ 120 mil em investimento; arrocha/piseiro R$ 2 mil, totalizando R$ 20 mil; e bandas R$ 5 mil, totalizando 160 mil.

Sobre as inscrições e seleção

Os grupos musicais podem se inscrever para o Forró Caju a partir da terça-feira, 18, através do site www.mapa.cultura.aracaju.se.gov.br, preenchendo formulário disponibilizado na plataforma. As inscrições seguem até o dia 27, às 23h59.

A avaliação das inscrições será feita por uma comissão formada por três jurados de notado conhecimento da cultura e ritmo nordestino, que vai aferir itens como excelência artística e portfólio dos proponentes. O resultado preliminar será divulgado no dia 31 de maio, por e-mail e nas redes sociais da Funcaju.

Após o resultado preliminar, os proponentes terão do dia 31 de maio ao dia 2 de junho para apresentar recurso sobre o resultado. O resultado definitivo dos grupos selecionados para o Forró Caju 2021 será divulgado no dia 3 de junho.

As gravações serão iniciadas no dia 10 de junho, para que no dia 17 e 18, seja realizado o Fórum do Forró, e de 19 a 30, o Forró Caju em Casa.

