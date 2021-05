EDVALDO NOGUEIRA RECEBE A SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19









18/05/21 - 05:09:08

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, na tarde desta segunda-feira, 17, a 2ª dose da vacina contra a covid-19. O gestor escolheu a Estação Cidadania, localizada no bairro Bugio, para tomar o reforço da vacina Coronavac, completando, assim, o seu ciclo de imunização contra o vírus. Edvaldo faz parte do grupo que teve a vacinação regularizada após alteração da data, em virtude do atraso no envio de doses D2 pelo Ministério da Saúde.

“Acabei de tomar a minha segunda dose da Coronavac, completando minha vacinação. O calendário vacinal sofreu atrasos, mas conseguimos regularizar e temos vacinas para todos que precisam receber o reforço, assim como eu. Por isso, aproveito para convocar a todos que tomaram a primeira dose da Coronavac que venham receber a segunda. Temos cinco postos fixos à disposição, além do drive-thru”, destacou o prefeito.

Edvaldo aproveitou a oportunidade para agradecer aos profissionais de saúde que estão atuando no combate à pandemia. “Agradeço a todos e, em especial, aos que estão se dedicando a imunização de todos os aracajuanos. Vocês têm tido papel fundamental no trabalho que nosso município vem realizando”, reiterou.

Vacinação em Aracaju

Até o momento, a capital sergipana vacinou 124.028 pessoas, sendo que, destas, 51.242 já receberam a segunda dose do imunizante. Com isso, Aracaju alcançou 18,65% da população imunizada. Atualmente, estão sendo vacinados os aracajuanos com comorbidades, acima de 18 anos, de forma escalonada, e pessoas com Deficiência Permanente, cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC). O município também segue aplicando a 2ª dose da Coronavac e da Astrazeneca.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA