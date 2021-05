Estácio promove 5ª Feira Virtual de Estágios e Empregos









18/05/21 - 10:55:44

Acontece de 25 a 27 deste mês, a 5ª edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio. Neste ano, serão ofertadas mais de 100 mil vagas em grandes empresas de todo o Brasil, com oportunidades presenciais e remotas. Poderão participar alunos, ex-alunos, estudantes de outras instituições e também profissionais que buscam recolocação. Para acessar o conteúdo, os interessados devem fazer o pré-cadastro por meio do link: https://acesse.estacio.br/feiravirtual. Durante o evento, será possível conhecer as carreiras que estão em evidência, ficar por dentro das tendências em processo seletivo on-line e conferir empregos em empresas como a plataforma de oportunidades profissionais, Infojobs, Itaú, Amazon, Mc Donald’s, Globo, Amil, Positivo, Ambev, Cia de Talentos, entre outras.

Além da oportunidade de se candidatar a vagas de estágios e empregos efetivos, a 5ª Feira Virtual também vai oferecer aos estudantes à oportunidade de conversar com profissionais das áreas de RH das empresas participantes. Durante o bate-papo, eles vão conhecer mais detalhes destas companhias, como a cultura e os desafios para os próximos anos. Em parceria com o programa Jornada para o Futuro da Cia de Talentos, a Estácio oferecerá de maneira gratuita e exclusiva 12 lives com temas como Diversidade, Desenvolvimento, Conexão e Tecnologia. Confira a programação abaixo.

“O mercado nacional ainda está num momento muito delicado no que diz respeito à renda e empregos, a feira virtual será um excelente momento para quem quer conquistar uma vaga de estágio ou trabalho. A iniciativa fará com que cada participante aumente seu network com as grandes organizações – companhias nacionais e multinacionais – e que possa conferir novidades e inovações em suas áreas de atuação”, afirma Pílade Moraes, diretor de Parcerias, Carreiras e Sustentabilidade da Estácio.

A 5ª edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio fechou ainda uma parceria com a Magalu, que ofertará um prêmio para os participantes – Chromecast 3 Streaming Device Full HD Conexão HDMI. Além disso, os estudantes também poderão concorrer a 50 licenças do Soft Skills Game, importante ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento profissional.

Confira a programação das Lives Exclusivas:

25/05 – terça-feira

11h – A importância do autoconhecimento para a carreira e processos seletivos, com Tatiana Pina – consultora Head do Programa Jornada para o Futuro, da Cia de Talentos;

13h – Desenvolva sua atitude e se destaque profissionalmente, com Luiza Maciel De Oliveira Araújo Nery – especialista de Recrutamento e Seleção na Ambev;

17h – Você conhece o Nube? Integrador que emprega jovens em todo Brasilm com Bruno Brasiliense – coordenador de Eventos da Nube;

19h – Itaú: conheça suas 600 vagas e entenda porque capacitação é a palavra-chave, com Laura Silva – coordenadora de aprendizagem e desenvolvimento do Itaú

26/05 – quarta-feira

11h – Diferente somos todos, com Adriana Nascimento – líder de Serviços em Blockchain da IBM

13h – Vieses inconscientes, com Alexandre Braga – talent Acquisition da Vale;

17h – Jobecam: Start up ensina como se destacar em processos seletivos online, com Cammila Yochabell – intraempreendedora no RH de importantes multinacionais

19h – Contratação 50+: oportunidades e desafios, com Fabi Granzotti – gestora de projetos D&I e Especialista em Diversidade Etária da Maturi

27/05 – quinta-feira

11h – LinkedIn te ajuda no match perfeito: Vaga e Perfil, com Vitor Fuzato – customer Success Manager Talent Solutions Latin America do LinkedIn;

13h – Networking é importante e é para todo mundo, com Ana Carolina – business Analyst da prática de Digital no McKinsey;

17h – Encontre sua Vaga: Conheça o portal exclusivo da sua instituição, com Jhonatan Modesto da área de Carreiras Estácio e Marcelo Carvalho, professor e coordenador de cursos de Pós e Graduação na Estácio;

19h – Games e Processos seletivo: tendências e dicas de como de sair bem, com Isabela Moura – coordenadora de Recursos Humanos na B2W (Empresa B2W).

Fonte e foto assessoria