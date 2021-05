General Maynard é referência na aplicação de vacinas contra a Covid-19 no estado









18/05/21 - 13:17:28

A vacinação é uma das etapas mais importantes para a proteção contra a Covid-19 e, consequentemente, diminui o numero de casos e mortes pela doença, como já foi avaliado em outros países.

Com o objetivo de garantir ainda mais proteção para a população, a Secretaria de Saúde de General Maynard tem feito uma “força-tarefa” para vacinar o máximo de pessoas.

De acordo com informações atualizadas nesta terça-feira, 18, General Maynard já utilizou 100% da 1ª e da 2ª dose enviadas pelo Governo do Estado. Esse resultado mostra a eficiência da equipe que esta empenhada em imunizar toda a população do município em breve.

O município já aplicou 1091 vacinas na população, entre eles: Idosos de mais de 60 anos, pessoas com síndrome de down, autistas, servidores da segurança pública e forças armadas, e pessoas com deficiência e comorbidades.

ASCOM/PMGM