GUSTINHO RIBEIRO DESTINA EMENDAS PARA SAÚDE E OBRAS EM CRISTINÁPOLIS









18/05/21 - 05:06:25

Na tarde deste domingo, 16, o deputado federal e vice-líder do Governo, Gustinho Ribeiro, esteve na cidade de Cristinápolis para um almoço com o prefeito Sandro e o vice-prefeito Zé de Alayde. Na oportunidade, Gustinho visitou as obras de recapeamento asfáltico e anunciou novos investimentos para o Município.

O deputado federal Gustinho Ribeiro já havia destinado R$ 1 milhão para obras de recapeamento asfáltico. “Recapeamos as ruas nas proximidades da praça da feira, garantimos mobilidade e melhor qualidade de acesso para o povo graças ao empenho do deputado Gustinho”, disse o prefeito Sandro.

Ainda no domingo, Gustinho Ribeiro anunciou mais R$ 1 milhão para Cristinápolis. “Estamos destinando R$ 1 milhão para o custeio da Saúde de Cristinápolis. Saibam que nosso gabinete estará sempre de portas abertas para que possamos trabalhar em prol da população cristinapolense”, garantiu Gustinho Ribeiro.

Fonte e foto assessoria