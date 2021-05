Ingratidão tira a feição









18/05/21 - 07:59:04

Por Adiberto de Souza *

Uma candidatura do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) ao governo de Sergipe não terá trajetória tão fácil como pensam alguns. Além de não possuir bases no interior, onde está a maioria dos votos, o pedetista trabalha contra ele mesmo, ao fugir dos aliados políticos tal qual o diabo foge da cruz. Parece ter vergonha deles. É voz corrente que Nogueira sem mandato é gentil e até agregador, porém basta se eleger para virar o rosto aos que subiram em seu palanque. Em 2017, ao deixar a presidência de uma empresa municipal, Mendonça Prado se queixou desse lado ingrato do alcaide: “Edvaldo sonha em crescer, mas tem que aprender a ser homem, no sentido do trato com as pessoas”. Na semana passada, o presidente estadual do Avante, Clóvis Silveira, disparou uma indireta certamente na direção de Nogueira: “Não entendo como alguém que sonha com uma carreira promissora não conversa e não dá a mínima atenção às lideranças, só as procurando quando precisa”. Outro que, embora não confesse, anda contrariado é o presidente do Republicanos, pastor Heleno Silva, liderança importante para a reeleição do prefeito e que tem sido tratado por este como rolete de cana chupado. A persistir nessa ideia de isolamento, achando que a Prefeitura é um brinquedo só dele, Edvaldo vai descobrir tarde demais que ingratidão tira a feição. Marminino!

Chumbo grosso

A depender do senador Alessandro Vieira (Cidadania), meio mundo de gente terá quebrado os sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático. De uma cajadada só, o distinto requereu à presidência da CPI da Covid que peça, a quem de direito, para expor as intimidades de Carlos Bolsonaro, general Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo, Markinhos Show, Felipe Martins, Fabio Wajngarten e Carlos Wizard. Misericórdia!

Orgulho de Sergipe

O médico sergipano José Victor Menezes Teles, com apenas 20 anos de idade, é destaque no UOL, um dos principais portais de notícias do Brasil. Em ampla reportagem, o site paulista ressalta que o jovem médico itabaianense, diplomado pela Universidade Federal de Sergipe no último dia 11, vai atuar no combate à pandemia da covid-19. Como dizem os coleguinhas colunistas sociais: bola branquíssima para o doutor Victor!

PSB sem pressa

O presidente do PSB sergipano, Valadares Filho, acha muito cedo para discutir sobre as eleições de 2022. Garante que este é o momento para arrumar o partido. Só depois, ele começará a conversar sobre o embate eleitoral do próximo ano. Pré-candidato a deputado federal, Vavazinho garante que o PSB estará forte na hora de sentar com futuros aliados para debater o quadro sucessório de Sergipe. Então, tá!

Vive menos

Sergipe é o 4º estado nordestino com menor expectativa de vida ao nascer e o 8º menor em âmbito nacional. Segundo a Tábua de Mortalidade (2019) divulgada pelo IBGE, a expectativa de vida dos sergipanos ao nascer apresentou um leve aumento de 73,2 anos para 73,4 anos, porém segue abaixo da média brasileira, que foi de 76,6 anos, em 2019. O estado de Santa Catarina apresentou a maior expectativa de vida ao nascer, com 79,9 anos. A menor, está no estado do Maranhão, com 71,4 anos. Danôsse!

Forró em casa

A Prefeitura de Aracaju lança, nesta terça-feira, o Forró Caju em Casa 2021. Os detalhes do edital serão apresentados durante entrevista coletiva do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Marcado para o Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos, o ato respeitará as normas de biossegurança. A apresentação da programação também será transmitida através dos canais do YouTube e Instagram da Prefeitura. Legal!

Vida mansa

Qualquer cidadão precisa trabalhar décadas a fio para se aposentar. Os políticos, porém, asseguram pensão especial com muito menos tempo. No Congresso, cerca de 250 ex-deputados federais e ex-senadores (de Sergipe são 12) conseguiram a aposentadoria a partir de oito anos de contribuição. A conta dessa mordomia é paga pelo contribuinte. Crendeuspai!

Abertura de bares

Os bares e restaurantes de Aracaju podem voltar a abrir nos finais de semana. Tudo vai depender de uma avaliação que está sendo feita pela Secretaria Estadual da Saúde. O estudo foi solicitado pelos empresários do setor, durante reunião virtual com a secretária Mércia Feitosa. Presente ao encontro, o vereador Fabiano Oliveira (PP) afirmou que é fundamental a reabertura dos bares e restaurantes nos finais de semana, mesmo que com restrições de horário e do número de clientes. Ah, bom!

Comendo as fêmeas

Veja que sacanagem: vendedores de caranguejo estão desrespeitando a norma do Ibama, que impede a captura e o comércio das fêmeas do crustáceo. Nas feiras livres de Aracaju é possível encontrar até três fêmeas em cada corda com seis caranguejos, sem contar o reduzido tamanho das carapaças. Alguém sabe dizer por onde anda a fiscalização do Ibama, que não flagra este crime ambiental cometido em praça pública? Virgem Santa!

Festa do Mastro

Só depende da sanção do governador Belivaldo Chagas (PSD) para a Festa do Mastro de Capela ser considerada Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe. De autoria do deputado Francisco Gualberto (PT), o projeto neste sentido foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Realizada durante os festejos juninos, a Festa do Mastro movimenta milhões em recursos financeiros e gera muitos empregos temporários naquele município sergipano. Este é um evento pra lá de supimpa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 7 de agosto de 1941.

* É editor do Portal Destaquenotícias